Bugünkü canlı KEY qiyməti 0,04839274 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KEY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KEY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı KEY qiyməti 0,04839274 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KEY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KEY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KEY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KEY Qiymət Məlumatları

KEY Rəsmi Veb-saytı

KEY Tokenomikası

KEY Qiymət Proqnozu

KEY Logosu

KEY Qiyməti (KEY)

Siyahıya alınmadı

1 KEY / USD Canlı Qiyməti:

$0,04839274
$0,04839274$0,04839274
-2,00%1D
mexc
USD
KEY (KEY) Canlı Qiymət Qrafiki
KEY (KEY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,04773682
$ 0,04773682$ 0,04773682
24 saat Aşağı
$ 0,050276
$ 0,050276$ 0,050276
24 saat Yüksək

$ 0,04773682
$ 0,04773682$ 0,04773682

$ 0,050276
$ 0,050276$ 0,050276

$ 0,226519
$ 0,226519$ 0,226519

$ 0,03889746
$ 0,03889746$ 0,03889746

+0,23%

-2,03%

+19,98%

+19,98%

KEY (KEY) canlı qiyməti $0,04839274. KEY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,04773682 və ən yüksək $ 0,050276 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KEY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,226519, ən aşağı qiyməti isə $ 0,03889746 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KEY son bir saat ərzində +0,23%, 24 saat ərzində -2,03% və son 7 gündə isə +19,98% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

KEY (KEY) Bazar Məlumatları

$ 4,69M
$ 4,69M$ 4,69M

--
----

$ 4,69M
$ 4,69M$ 4,69M

97,00M
97,00M 97,00M

97.000.000,0
97.000.000,0 97.000.000,0

KEY üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,69M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KEY üzrə dövriyyədə olan təklif 97,00M, ümumi təklif isə 97000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,69M təşkil edir.

KEY (KEY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində KEY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00100495282679754.
Son 30 gündə KEY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0092011826.
Son 60 gündə KEY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0213628976.
Son 90 gündə KEY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,11281020104029953.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00100495282679754-2,03%
30 Gün$ -0,0092011826-19,01%
60 Gün$ -0,0213628976-44,14%
90 Gün$ -0,11281020104029953-69,98%

KEY (KEY) Nədir?

KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

KEY (KEY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

KEY Qiymət Proqnozu (USD)

KEY (KEY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? KEY (KEY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? KEY üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

KEY qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KEY Aktivindən Yerli Valyutalara

KEY (KEY) Tokenomikası

KEY (KEY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KEY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: KEY (KEY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü KEY (KEY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KEY qiyməti 0,04839274 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KEY / USD cari qiyməti nədir?
KEY / USD cari qiyməti $ 0,04839274 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
KEY üçün bazar dəyəri nədir?
KEY üçün bazar dəyəri $ 4,69M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KEY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KEY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 97,00M USD təşkil edir.
KEY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KEY ATH qiyməti olan 0,226519 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KEY qiyməti (ATL) nədir?
KEY ATL qiyməti olan 0,03889746 USD dəyərinə endi.
KEY ticarət həcmi nədir?
KEY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KEY bu il daha da yüksələcək?
KEY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KEY qiymət proqnozuna baxın.
