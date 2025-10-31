Bugünkü canlı Identified Flying Objects qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IFO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IFO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Identified Flying Objects qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IFO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IFO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

IFO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

IFO Qiymət Məlumatları

IFO Rəsmi Veb-saytı

IFO Tokenomikası

IFO Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Identified Flying Objects Logosu

Identified Flying Objects Qiyməti (IFO)

Siyahıya alınmadı

1 IFO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+8,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Identified Flying Objects (IFO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:40:35 (UTC+8)

Identified Flying Objects (IFO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+8,12%

+14,12%

+14,12%

Identified Flying Objects (IFO) canlı qiyməti --. IFO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. IFO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, IFO son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində +8,12% və son 7 gündə isə +14,12% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Identified Flying Objects (IFO) Bazar Məlumatları

$ 12,16K
$ 12,16K$ 12,16K

--
----

$ 12,16K
$ 12,16K$ 12,16K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Identified Flying Objects üzrə cari Bazar Dəyəri $ 12,16K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. IFO üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 12,16K təşkil edir.

Identified Flying Objects (IFO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Identified Flying Objects / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Identified Flying Objects / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Identified Flying Objects / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Identified Flying Objects / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+8,12%
30 Gün$ 0-87,31%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Identified Flying Objects (IFO) Nədir?

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Identified Flying Objects (IFO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Identified Flying Objects Qiymət Proqnozu (USD)

Identified Flying Objects (IFO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Identified Flying Objects (IFO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Identified Flying Objects üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Identified Flying Objects qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

IFO Aktivindən Yerli Valyutalara

Identified Flying Objects (IFO) Tokenomikası

Identified Flying Objects (IFO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. IFO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Identified Flying Objects (IFO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Identified Flying Objects (IFO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı IFO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
IFO / USD cari qiyməti nədir?
IFO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Identified Flying Objects üçün bazar dəyəri nədir?
IFO üçün bazar dəyəri $ 12,16K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
IFO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
IFO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
IFO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
IFO ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı IFO qiyməti (ATL) nədir?
IFO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
IFO ticarət həcmi nədir?
IFO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
IFO bu il daha da yüksələcək?
IFO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün IFO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:40:35 (UTC+8)

Identified Flying Objects (IFO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.966,82
$109.966,82$109.966,82

+2,09%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,68
$3.849,68$3.849,68

+2,01%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02832
$0,02832$0,02832

+13,05%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,65
$186,65$186,65

+0,84%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,68
$3.849,68$3.849,68

+2,01%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.966,82
$109.966,82$109.966,82

+2,09%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,65
$186,65$186,65

+0,84%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,5000
$2,5000$2,5000

+1,88%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18550
$0,18550$0,18550

+2,67%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004111
$0,004111$0,004111

-17,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01064
$0,01064$0,01064

+6,40%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0467
$0,0467$0,0467

+1.359,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000013494
$0,0000000000000000000000013494$0,0000000000000000000000013494

+169,88%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044477
$0,0044477$0,0044477

+123,61%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26300
$0,26300$0,26300

+111,94%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,032670
$0,032670$0,032670

+75,45%