Bugünkü canlı HERMES qiyməti 0,02719739 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HERMES / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HERMES qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HERMES Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HERMES Qiymət Məlumatları

HERMES Rəsmi Veb-saytı

HERMES Tokenomikası

HERMES Qiymət Proqnozu

HERMES Logosu

HERMES Qiyməti (HERMES)

1 HERMES / USD Canlı Qiyməti:

$0,02737179
$0,02737179
-9,70%1D
HERMES (HERMES) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:26:58 (UTC+8)

HERMES (HERMES) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,02623888
$ 0,02623888
24 saat Aşağı
$ 0,03085695
$ 0,03085695
24 saat Yüksək

$ 0,02623888
$ 0,02623888

$ 0,03085695
$ 0,03085695

$ 0,18065
$ 0,18065

$ 0,01960026
$ 0,01960026

-0,77%

-10,57%

+5,76%

+5,76%

HERMES (HERMES) canlı qiyməti $0,02719739. HERMES son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02623888 və ən yüksək $ 0,03085695 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HERMES üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,18065, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01960026 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HERMES son bir saat ərzində -0,77%, 24 saat ərzində -10,57% və son 7 gündə isə +5,76% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

HERMES (HERMES) Bazar Məlumatları

$ 526,32K
$ 526,32K

--
--

$ 526,32K
$ 526,32K

19,23M
19,23M

19.231.371,54556538
19.231.371,54556538

HERMES üzrə cari Bazar Dəyəri $ 526,32K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HERMES üzrə dövriyyədə olan təklif 19,23M, ümumi təklif isə 19231371.54556538 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 526,32K təşkil edir.

HERMES (HERMES) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində HERMES / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00321736219559081.
Son 30 gündə HERMES / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0019747018.
Son 60 gündə HERMES / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0220070700.
Son 90 gündə HERMES / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00321736219559081-10,57%
30 Gün$ -0,0019747018-7,26%
60 Gün$ -0,0220070700-80,91%
90 Gün$ 0--

HERMES (HERMES) Nədir?

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

HERMES (HERMES) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

HERMES Qiymət Proqnozu (USD)

HERMES (HERMES) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? HERMES (HERMES) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? HERMES üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

HERMES qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HERMES Aktivindən Yerli Valyutalara

HERMES (HERMES) Tokenomikası

HERMES (HERMES) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HERMES tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: HERMES (HERMES) Haqq;nda Suallar

Bugünkü HERMES (HERMES) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HERMES qiyməti 0,02719739 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HERMES / USD cari qiyməti nədir?
HERMES / USD cari qiyməti $ 0,02719739 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
HERMES üçün bazar dəyəri nədir?
HERMES üçün bazar dəyəri $ 526,32K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HERMES aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HERMES aktivinin dövriyyədə olan təklifi 19,23M USD təşkil edir.
HERMES üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HERMES ATH qiyməti olan 0,18065 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HERMES qiyməti (ATL) nədir?
HERMES ATL qiyməti olan 0,01960026 USD dəyərinə endi.
HERMES ticarət həcmi nədir?
HERMES üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HERMES bu il daha da yüksələcək?
HERMES bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HERMES qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:26:58 (UTC+8)

$109.809,00

$3.854,20

$0,02985

$185,57

$1,0000

$3.854,20

$109.809,00

$185,57

$2,4853

$0,18524

$0,00000

$0,00000

$0,002911

$0,00949

$0,0002715

$0,0048413

$0,0540

$0,0000000000000000000000043287

$0,28320

$0,035071

