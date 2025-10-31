Bugünkü canlı Hat qiyməti 0,00377284 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Hat qiyməti 0,00377284 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Hat (HAT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:26:14 (UTC+8)

Hat (HAT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00361024
$ 0,00361024$ 0,00361024
24 saat Aşağı
$ 0,00387056
$ 0,00387056$ 0,00387056
24 saat Yüksək

$ 0,00361024
$ 0,00361024$ 0,00361024

$ 0,00387056
$ 0,00387056$ 0,00387056

$ 0,0469251
$ 0,0469251$ 0,0469251

$ 0,00192629
$ 0,00192629$ 0,00192629

-0,07%

-0,67%

-2,03%

-2,03%

Hat (HAT) canlı qiyməti $0,00377284. HAT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00361024 və ən yüksək $ 0,00387056 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0469251, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00192629 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HAT son bir saat ərzində -0,07%, 24 saat ərzində -0,67% və son 7 gündə isə -2,03% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Hat (HAT) Bazar Məlumatları

$ 54,41K
$ 54,41K$ 54,41K

--
----

$ 233,75K
$ 233,75K$ 233,75K

14,42M
14,42M 14,42M

61.955.726,73853378
61.955.726,73853378 61.955.726,73853378

Hat üzrə cari Bazar Dəyəri $ 54,41K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HAT üzrə dövriyyədə olan təklif 14,42M, ümumi təklif isə 61955726.73853378 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 233,75K təşkil edir.

Hat (HAT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Hat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Hat / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005793610.
Son 60 gündə Hat / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008424329.
Son 90 gündə Hat / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000674255190036334.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,67%
30 Gün$ -0,0005793610-15,35%
60 Gün$ -0,0008424329-22,32%
90 Gün$ -0,000674255190036334-15,16%

Hat (HAT) Nədir?

Hats.Finance is a decentralized protocol for hosting non-custodial Bug Bounties and Audit Competitions. Hats Finance offers Web3 native security solutions that align in all respects with the DeFi ethos. By leveraging the power of DeSec, blockchain technology, and community-driven security practices. Our solutions are designed to enhance protocols’ security, foster community involvement, and streamline the development lifecycle of Web3 projects.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Hat (HAT) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Hat Qiymət Proqnozu (USD)

Hat (HAT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Hat (HAT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Hat üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Hat qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Hat (HAT) Tokenomikası

Hat (HAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HAT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Hat (HAT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Hat (HAT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HAT qiyməti 0,00377284 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HAT / USD cari qiyməti nədir?
HAT / USD cari qiyməti $ 0,00377284 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Hat üçün bazar dəyəri nədir?
HAT üçün bazar dəyəri $ 54,41K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 14,42M USD təşkil edir.
HAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HAT ATH qiyməti olan 0,0469251 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HAT qiyməti (ATL) nədir?
HAT ATL qiyməti olan 0,00192629 USD dəyərinə endi.
HAT ticarət həcmi nədir?
HAT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HAT bu il daha da yüksələcək?
HAT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HAT qiymət proqnozuna baxın.
Hat (HAT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

