Bugünkü canlı GUSD qiyməti 0,999335 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GUSD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GUSD Qiymət Məlumatları

GUSD Rəsmi Veb-saytı

GUSD Tokenomikası

GUSD Qiymət Proqnozu

GUSD Qiyməti (GUSD)

1 GUSD / USD Canlı Qiyməti:

$0,999323
$0,999323$0,999323
0,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
GUSD (GUSD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:25:14 (UTC+8)

GUSD (GUSD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,997635
$ 0,997635$ 0,997635
24 saat Aşağı
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
24 saat Yüksək

$ 0,997635
$ 0,997635$ 0,997635

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,019
$ 1,019$ 1,019

$ 0,98989
$ 0,98989$ 0,98989

+0,04%

-0,03%

+0,02%

+0,02%

GUSD (GUSD) canlı qiyməti $0,999335. GUSD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,997635 və ən yüksək $ 1,001 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,019, ən aşağı qiyməti isə $ 0,98989 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GUSD son bir saat ərzində +0,04%, 24 saat ərzində -0,03% və son 7 gündə isə +0,02% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

GUSD (GUSD) Bazar Məlumatları

$ 149,69M
$ 149,69M$ 149,69M

--
----

$ 319,79M
$ 319,79M$ 319,79M

149,79M
149,79M 149,79M

320.000.000,0
320.000.000,0 320.000.000,0

GUSD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 149,69M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 149,79M, ümumi təklif isə 320000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 319,79M təşkil edir.

GUSD (GUSD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində GUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0003591883602122.
Son 30 gündə GUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0010324129.
Son 60 gündə GUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0013819803.
Son 90 gündə GUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0003591883602122-0,03%
30 Gün$ +0,0010324129+0,10%
60 Gün$ -0,0013819803-0,13%
90 Gün$ 0--

GUSD (GUSD) Nədir?

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

GUSD (GUSD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

GUSD Qiymət Proqnozu (USD)

GUSD (GUSD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? GUSD (GUSD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? GUSD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

GUSD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GUSD Aktivindən Yerli Valyutalara

GUSD (GUSD) Tokenomikası

GUSD (GUSD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GUSD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: GUSD (GUSD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü GUSD (GUSD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GUSD qiyməti 0,999335 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GUSD / USD cari qiyməti nədir?
GUSD / USD cari qiyməti $ 0,999335 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
GUSD üçün bazar dəyəri nədir?
GUSD üçün bazar dəyəri $ 149,69M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 149,79M USD təşkil edir.
GUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GUSD ATH qiyməti olan 1,019 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GUSD qiyməti (ATL) nədir?
GUSD ATL qiyməti olan 0,98989 USD dəyərinə endi.
GUSD ticarət həcmi nədir?
GUSD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GUSD bu il daha da yüksələcək?
GUSD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GUSD qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:25:14 (UTC+8)

GUSD (GUSD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

