GPUAI Qiyməti (GPUAI)
+0,35%
-10,36%
-20,42%
-20,42%
GPUAI (GPUAI) canlı qiyməti $0,00599493. GPUAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0058288 və ən yüksək $ 0,00668794 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GPUAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,6198, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00437792 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, GPUAI son bir saat ərzində +0,35%, 24 saat ərzində -10,36% və son 7 gündə isə -20,42% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
GPUAI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 367,52K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GPUAI üzrə dövriyyədə olan təklif 61,50M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 597,60K təşkil edir.
Bu gün ərzində GPUAI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000693006401003349.
Son 30 gündə GPUAI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0024111176.
Son 60 gündə GPUAI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0011457318.
Son 90 gündə GPUAI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000163120945879148.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ -0,000693006401003349
|-10,36%
|30 Gün
|$ -0,0024111176
|-40,21%
|60 Gün
|$ -0,0011457318
|-19,11%
|90 Gün
|$ -0,000163120945879148
|-2,64%
GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.
The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.
The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.
GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.
