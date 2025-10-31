Bugünkü canlı Gemo qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GEMO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GEMO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Gemo qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GEMO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GEMO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
Gemo (GEMO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,68%

-2,70%

-4,29%

-4,29%

Gemo (GEMO) canlı qiyməti --. GEMO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GEMO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GEMO son bir saat ərzində -0,68%, 24 saat ərzində -2,70% və son 7 gündə isə -4,29% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Gemo (GEMO) Bazar Məlumatları

$ 697,01K
$ 697,01K$ 697,01K

--
----

$ 697,01K
$ 697,01K$ 697,01K

999,97M
999,97M 999,97M

999.965.020,466369
999.965.020,466369 999.965.020,466369

Gemo üzrə cari Bazar Dəyəri $ 697,01K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GEMO üzrə dövriyyədə olan təklif 999,97M, ümumi təklif isə 999965020.466369 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 697,01K təşkil edir.

Gemo (GEMO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Gemo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Gemo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Gemo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Gemo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,70%
30 Gün$ 0-9,94%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Gemo (GEMO) Nədir?

GemsDAO is a decentralized ecosystem on Solana that connects Real-World Assets (RWA) from the mining sector with community-driven governance and DeFi utility. Its native token, GEMO, functions as the coordination layer for proposals, voting, staking, and incentive distribution. The project combines transparent data on resource markets with tokenized access to mining-related assets, enabling holders to participate in governance decisions, access yield opportunities, and support ecosystem growth. By blending meme-driven community culture with structured DAO governance, GemsDAO seeks to make traditionally inaccessible physical resource markets more transparent, participatory, and on-chain.

Gemo (GEMO) Tokenomikası

Gemo (GEMO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GEMO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Gemo (GEMO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Gemo (GEMO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GEMO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GEMO / USD cari qiyməti nədir?
GEMO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Gemo üçün bazar dəyəri nədir?
GEMO üçün bazar dəyəri $ 697,01K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GEMO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GEMO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,97M USD təşkil edir.
GEMO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GEMO ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GEMO qiyməti (ATL) nədir?
GEMO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GEMO ticarət həcmi nədir?
GEMO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GEMO bu il daha da yüksələcək?
GEMO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GEMO qiymət proqnozuna baxın.
Gemo (GEMO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

