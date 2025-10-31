Bugünkü canlı fxhash qiyməti 0,00514584 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FXH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FXH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı fxhash qiyməti 0,00514584 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FXH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FXH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

FXH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FXH Qiymət Məlumatları

FXH Whitepaper

FXH Rəsmi Veb-saytı

FXH Tokenomikası

FXH Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

fxhash Logosu

fxhash Qiyməti (FXH)

Siyahıya alınmadı

1 FXH / USD Canlı Qiyməti:

$0,00514127
$0,00514127$0,00514127
-12,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
fxhash (FXH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:16:41 (UTC+8)

fxhash (FXH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00513581
$ 0,00513581$ 0,00513581
24 saat Aşağı
$ 0,00593236
$ 0,00593236$ 0,00593236
24 saat Yüksək

$ 0,00513581
$ 0,00513581$ 0,00513581

$ 0,00593236
$ 0,00593236$ 0,00593236

$ 0,03486908
$ 0,03486908$ 0,03486908

$ 0,00382405
$ 0,00382405$ 0,00382405

-1,11%

-12,66%

-36,12%

-36,12%

fxhash (FXH) canlı qiyməti $0,00514584. FXH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00513581 və ən yüksək $ 0,00593236 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FXH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,03486908, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00382405 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FXH son bir saat ərzində -1,11%, 24 saat ərzində -12,66% və son 7 gündə isə -36,12% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

fxhash (FXH) Bazar Məlumatları

$ 2,68M
$ 2,68M$ 2,68M

--
----

$ 5,15M
$ 5,15M$ 5,15M

520,00M
520,00M 520,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

fxhash üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,68M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FXH üzrə dövriyyədə olan təklif 520,00M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,15M təşkil edir.

fxhash (FXH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində fxhash / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000746512940773437.
Son 30 gündə fxhash / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008847098.
Son 60 gündə fxhash / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0019171408.
Son 90 gündə fxhash / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,003291967974307161.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000746512940773437-12,66%
30 Gün$ -0,0008847098-17,19%
60 Gün$ -0,0019171408-37,25%
90 Gün$ -0,003291967974307161-39,01%

fxhash (FXH) Nədir?

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

fxhash (FXH) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

fxhash Qiymət Proqnozu (USD)

fxhash (FXH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? fxhash (FXH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? fxhash üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

fxhash qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FXH Aktivindən Yerli Valyutalara

fxhash (FXH) Tokenomikası

fxhash (FXH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FXH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: fxhash (FXH) Haqq;nda Suallar

Bugünkü fxhash (FXH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FXH qiyməti 0,00514584 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FXH / USD cari qiyməti nədir?
FXH / USD cari qiyməti $ 0,00514584 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
fxhash üçün bazar dəyəri nədir?
FXH üçün bazar dəyəri $ 2,68M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FXH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FXH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 520,00M USD təşkil edir.
FXH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FXH ATH qiyməti olan 0,03486908 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FXH qiyməti (ATL) nədir?
FXH ATL qiyməti olan 0,00382405 USD dəyərinə endi.
FXH ticarət həcmi nədir?
FXH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FXH bu il daha da yüksələcək?
FXH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FXH qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:16:41 (UTC+8)

fxhash (FXH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.803,07
$109.803,07$109.803,07

+1,94%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.854,70
$3.854,70$3.854,70

+2,14%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03002
$0,03002$0,03002

+19,84%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,86
$185,86$185,86

+0,42%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.854,70
$3.854,70$3.854,70

+2,14%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.803,07
$109.803,07$109.803,07

+1,94%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,86
$185,86$185,86

+0,42%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4840
$2,4840$2,4840

+1,23%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18535
$0,18535$0,18535

+2,59%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002734
$0,0002734$0,0002734

+337,44%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0047518
$0,0047518$0,0047518

+5.179,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0563
$0,0563$0,0563

+1.659,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000041000
$0,0000000000000000000000041000$0,0000000000000000000000041000

+720,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28943
$0,28943$0,28943

+133,24%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,033966
$0,033966$0,033966

+82,41%