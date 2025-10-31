FUSION Qiyməti (FSN)
FUSION (FSN) canlı qiyməti $0,00748282. FSN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00716598 və ən yüksək $ 0,00782307 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FSN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 9,76, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, FSN son bir saat ərzində +0,33%, 24 saat ərzində -1,18% və son 7 gündə isə -11,35% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
FUSION üzrə cari Bazar Dəyəri $ 585,42K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FSN üzrə dövriyyədə olan təklif 78,23M, ümumi təklif isə 78766088.125 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 589,39K təşkil edir.
Bu gün ərzində FUSION / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə FUSION / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə FUSION / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0036032367.
Son 90 gündə FUSION / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,01019765620310711.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-1,18%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ -0,0036032367
|-48,15%
|90 Gün
|$ -0,01019765620310711
|-57,67%
Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.
The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.
BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
