Bugünkü canlı FUSION qiyməti 0,00748282 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FSN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FSN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

FUSION Qiyməti (FSN)

Siyahıya alınmadı

1 FSN / USD Canlı Qiyməti:

$0,00748282
$0,00748282
-1,10%1D
mexc
USD
FUSION (FSN) Canlı Qiymət Qrafiki
FUSION (FSN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00716598
$ 0,00716598
24 saat Aşağı
$ 0,00782307
$ 0,00782307
24 saat Yüksək

$ 0,00716598
$ 0,00716598

$ 0,00782307
$ 0,00782307

$ 9,76
$ 9,76

$ 0
$ 0

+0,33%

-1,18%

-11,35%

-11,35%

FUSION (FSN) canlı qiyməti $0,00748282. FSN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00716598 və ən yüksək $ 0,00782307 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FSN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 9,76, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FSN son bir saat ərzində +0,33%, 24 saat ərzində -1,18% və son 7 gündə isə -11,35% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

FUSION (FSN) Bazar Məlumatları

$ 585,42K
$ 585,42K

--
--

$ 589,39K
$ 589,39K

78,23M
78,23M

78.766.088,125
78.766.088,125

FUSION üzrə cari Bazar Dəyəri $ 585,42K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FSN üzrə dövriyyədə olan təklif 78,23M, ümumi təklif isə 78766088.125 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 589,39K təşkil edir.

FUSION (FSN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində FUSION / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə FUSION / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə FUSION / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0036032367.
Son 90 gündə FUSION / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,01019765620310711.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,18%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ -0,0036032367-48,15%
90 Gün$ -0,01019765620310711-57,67%

FUSION (FSN) Nədir?

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.

The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.

BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

FUSION (FSN) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

FUSION Qiymət Proqnozu (USD)

FUSION (FSN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? FUSION (FSN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? FUSION üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

FUSION qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FSN Aktivindən Yerli Valyutalara

FUSION (FSN) Tokenomikası

FUSION (FSN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FSN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: FUSION (FSN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü FUSION (FSN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FSN qiyməti 0,00748282 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FSN / USD cari qiyməti nədir?
FSN / USD cari qiyməti $ 0,00748282 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
FUSION üçün bazar dəyəri nədir?
FSN üçün bazar dəyəri $ 585,42K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FSN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FSN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 78,23M USD təşkil edir.
FSN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FSN ATH qiyməti olan 9,76 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FSN qiyməti (ATL) nədir?
FSN ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
FSN ticarət həcmi nədir?
FSN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FSN bu il daha da yüksələcək?
FSN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FSN qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.838,93

$3.855,61

$0,03002

$185,88

$1,0000

$3.855,61

$109.838,93

$185,88

$2,4844

$0,18537

$0,00000

$0,00000

$0,002911

$0,00985

$0,0002733

$0,0047545

$0,0563

$0,0000000000000000000000036000

$0,29102

$0,033436

