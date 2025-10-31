Bugünkü canlı FUSIO qiyməti 0,00180342 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FUSIO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FUSIO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı FUSIO qiyməti 0,00180342 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FUSIO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FUSIO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

FUSIO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FUSIO Qiymət Məlumatları

FUSIO Whitepaper

FUSIO Rəsmi Veb-saytı

FUSIO Tokenomikası

FUSIO Qiymət Proqnozu

FUSIO Qiyməti (FUSIO)

Siyahıya alınmadı

1 FUSIO / USD Canlı Qiyməti:

$0,00180342
+0,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
FUSIO (FUSIO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:16:09 (UTC+8)

FUSIO (FUSIO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00178827
24 saat Aşağı
$ 0,00181412
24 saat Yüksək

$ 0,00178827
$ 0,00181412
$ 0,00609484
$ 0,0017627
+0,01%

+0,68%

+1,69%

+1,69%

FUSIO (FUSIO) canlı qiyməti $0,00180342. FUSIO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00178827 və ən yüksək $ 0,00181412 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FUSIO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00609484, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0017627 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FUSIO son bir saat ərzində +0,01%, 24 saat ərzində +0,68% və son 7 gündə isə +1,69% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

FUSIO (FUSIO) Bazar Məlumatları

$ 362,67K
--
$ 1,80M
201,10M
1.000.000.000,0
FUSIO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 362,67K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FUSIO üzrə dövriyyədə olan təklif 201,10M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,80M təşkil edir.

FUSIO (FUSIO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində FUSIO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə FUSIO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005206657.
Son 60 gündə FUSIO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010867316.
Son 90 gündə FUSIO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,003972796781845318.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,68%
30 Gün$ -0,0005206657-28,87%
60 Gün$ -0,0010867316-60,25%
90 Gün$ -0,003972796781845318-68,77%

FUSIO (FUSIO) Nədir?

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

FUSIO (FUSIO) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

FUSIO Qiymət Proqnozu (USD)

FUSIO (FUSIO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? FUSIO (FUSIO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? FUSIO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

FUSIO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FUSIO Aktivindən Yerli Valyutalara

FUSIO (FUSIO) Tokenomikası

FUSIO (FUSIO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FUSIO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: FUSIO (FUSIO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü FUSIO (FUSIO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FUSIO qiyməti 0,00180342 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FUSIO / USD cari qiyməti nədir?
FUSIO / USD cari qiyməti $ 0,00180342 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
FUSIO üçün bazar dəyəri nədir?
FUSIO üçün bazar dəyəri $ 362,67K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FUSIO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FUSIO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 201,10M USD təşkil edir.
FUSIO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FUSIO ATH qiyməti olan 0,00609484 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FUSIO qiyməti (ATL) nədir?
FUSIO ATL qiyməti olan 0,0017627 USD dəyərinə endi.
FUSIO ticarət həcmi nədir?
FUSIO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FUSIO bu il daha da yüksələcək?
FUSIO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FUSIO qiymət proqnozuna baxın.
FUSIO (FUSIO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

