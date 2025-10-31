Bugünkü canlı FLIP qiyməti 0,00063822 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FLIP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FLIP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı FLIP qiyməti 0,00063822 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FLIP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FLIP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00063822
-7,30%1D
FLIP (FLIP) Canlı Qiymət Qrafiki
FLIP (FLIP) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 0,00061004
24 saat Aşağı
$ 0,00072163
24 saat Yüksək
$ 0,00061004
$ 0,00061004$ 0,00061004

$ 0,00072163
$ 0,00072163$ 0,00072163

$ 0,00424548
$ 0,00424548$ 0,00424548

$ 0,0000707
$ 0,0000707$ 0,0000707

+0,50%

-7,38%

-9,88%

-9,88%

FLIP (FLIP) canlı qiyməti $0,00063822. FLIP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00061004 və ən yüksək $ 0,00072163 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FLIP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00424548, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0000707 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FLIP son bir saat ərzində +0,50%, 24 saat ərzində -7,38% və son 7 gündə isə -9,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

FLIP (FLIP) Bazar Məlumatları

$ 637,79K
$ 637,79K$ 637,79K

--
----

$ 637,79K
$ 637,79K$ 637,79K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

FLIP üzrə cari Bazar Dəyəri $ 637,79K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FLIP üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 637,79K təşkil edir.

FLIP (FLIP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində FLIP / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə FLIP / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005065046.
Son 60 gündə FLIP / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0012977543.
Son 90 gündə FLIP / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00051970711094803295.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-7,38%
30 Gün$ -0,0005065046-79,36%
60 Gün$ +0,0012977543+203,34%
90 Gün$ +0,00051970711094803295+438,52%

FLIP (FLIP) Nədir?

$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure.

What you can do on FLIPgo:

  • Stream or watch live content
  • Earn, tip, spend, and trade tokens
  • View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation
  • Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live
  • Create public vaults and showcase your strategy on-stream
  • Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards
  • Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM
  • Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

FLIP (FLIP) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

FLIP Qiymət Proqnozu (USD)

FLIP (FLIP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? FLIP (FLIP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? FLIP üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

FLIP qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FLIP Aktivindən Yerli Valyutalara

FLIP (FLIP) Tokenomikası

FLIP (FLIP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FLIP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: FLIP (FLIP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü FLIP (FLIP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FLIP qiyməti 0,00063822 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FLIP / USD cari qiyməti nədir?
FLIP / USD cari qiyməti $ 0,00063822 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
FLIP üçün bazar dəyəri nədir?
FLIP üçün bazar dəyəri $ 637,79K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FLIP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FLIP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
FLIP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FLIP ATH qiyməti olan 0,00424548 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FLIP qiyməti (ATL) nədir?
FLIP ATL qiyməti olan 0,0000707 USD dəyərinə endi.
FLIP ticarət həcmi nədir?
FLIP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FLIP bu il daha da yüksələcək?
FLIP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FLIP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:13:48 (UTC+8)

FLIP (FLIP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

$109.797,61
$3.856,69
$0,03010
$185,81
$0,9999
$3.856,69
$109.797,61
$185,81
$2,4838
$0,18531
$0,00000
$0,00000
$0,002911
$0,00985
$0,0002732
$0,0038600
$0,0660
$0,0000000000000000000000043294
$0,29301
$0,034503
