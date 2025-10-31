Bugünkü canlı Exim qiyməti 0,096883 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EXIM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EXIM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Exim qiyməti 0,096883 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EXIM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EXIM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Exim (EXIM) Qiymət Məlumatları (USD)

Exim (EXIM) canlı qiyməti $0,096883. EXIM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,096697 və ən yüksək $ 0,098311 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EXIM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,125048, ən aşağı qiyməti isə $ 0,070503 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EXIM son bir saat ərzində -0,33%, 24 saat ərzində -0,64% və son 7 gündə isə +1,49% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Exim (EXIM) Bazar Məlumatları

$ 131,22K
$ 131,22K$ 131,22K

--
----

$ 21,78M
$ 21,78M$ 21,78M

1,35M
1,35M 1,35M

224.763.629,073
224.763.629,073 224.763.629,073

Exim üzrə cari Bazar Dəyəri $ 131,22K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. EXIM üzrə dövriyyədə olan təklif 1,35M, ümumi təklif isə 224763629.073 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 21,78M təşkil edir.

Exim (EXIM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Exim / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00062580725097773.
Son 30 gündə Exim / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0145739256.
Son 60 gündə Exim / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0154087954.
Son 90 gündə Exim / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,02797523329517459.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00062580725097773-0,64%
30 Gün$ -0,0145739256-15,04%
60 Gün$ -0,0154087954-15,90%
90 Gün$ -0,02797523329517459-22,40%

Exim (EXIM) Nədir?

EXIM Token is the utility token of Coimex, a blockchain-based platform focused on revolutionizing global trade by providing decentralized financial infrastructure for importers and exporters. The project tokenizes real-world commodities such as agricultural products and enables transparent, secure, and efficient transactions. EXIM is used for staking, transaction fee discounts, and governance within the ecosystem. The platform integrates smart contract-based escrow services, on-chain reputation systems, and DeFi tools to support global SMEs in trade finance and risk mitigation.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Exim (EXIM) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Exim Qiymət Proqnozu (USD)

Exim (EXIM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Exim (EXIM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Exim üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Exim qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

EXIM Aktivindən Yerli Valyutalara

Exim (EXIM) Tokenomikası

Exim (EXIM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EXIM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Exim (EXIM) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Exim (EXIM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EXIM qiyməti 0,096883 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EXIM / USD cari qiyməti nədir?
EXIM / USD cari qiyməti $ 0,096883 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Exim üçün bazar dəyəri nədir?
EXIM üçün bazar dəyəri $ 131,22K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EXIM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EXIM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,35M USD təşkil edir.
EXIM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EXIM ATH qiyməti olan 0,125048 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EXIM qiyməti (ATL) nədir?
EXIM ATL qiyməti olan 0,070503 USD dəyərinə endi.
EXIM ticarət həcmi nədir?
EXIM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
EXIM bu il daha da yüksələcək?
EXIM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EXIM qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

