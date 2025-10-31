Bugünkü canlı Evolve PRO qiyməti 0,04389911 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EVOP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EVOP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Evolve PRO qiyməti 0,04389911 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EVOP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EVOP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

EVOP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

EVOP Qiymət Məlumatları

EVOP Whitepaper

EVOP Rəsmi Veb-saytı

EVOP Tokenomikası

EVOP Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Evolve PRO Logosu

Evolve PRO Qiyməti (EVOP)

Siyahıya alınmadı

1 EVOP / USD Canlı Qiyməti:

$0,04390593
$0,04390593$0,04390593
+1,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Evolve PRO (EVOP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:10:26 (UTC+8)

Evolve PRO (EVOP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,03113028
$ 0,03113028$ 0,03113028
24 saat Aşağı
$ 0,04487098
$ 0,04487098$ 0,04487098
24 saat Yüksək

$ 0,03113028
$ 0,03113028$ 0,03113028

$ 0,04487098
$ 0,04487098$ 0,04487098

$ 0,074445
$ 0,074445$ 0,074445

$ 0,0031876
$ 0,0031876$ 0,0031876

+1,01%

+1,63%

-4,83%

-4,83%

Evolve PRO (EVOP) canlı qiyməti $0,04389911. EVOP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,03113028 və ən yüksək $ 0,04487098 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EVOP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,074445, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0031876 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EVOP son bir saat ərzində +1,01%, 24 saat ərzində +1,63% və son 7 gündə isə -4,83% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Evolve PRO (EVOP) Bazar Məlumatları

$ 2,20M
$ 2,20M$ 2,20M

--
----

$ 2,20M
$ 2,20M$ 2,20M

50,00M
50,00M 50,00M

50.000.000,0
50.000.000,0 50.000.000,0

Evolve PRO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,20M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. EVOP üzrə dövriyyədə olan təklif 50,00M, ümumi təklif isə 50000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,20M təşkil edir.

Evolve PRO (EVOP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Evolve PRO / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00070576.
Son 30 gündə Evolve PRO / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0063679302.
Son 60 gündə Evolve PRO / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0415837480.
Son 90 gündə Evolve PRO / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,002821817232947695.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00070576+1,63%
30 Gün$ +0,0063679302+14,51%
60 Gün$ +0,0415837480+94,73%
90 Gün$ +0,002821817232947695+6,87%

Evolve PRO (EVOP) Nədir?

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Evolve PRO (EVOP) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Evolve PRO Qiymət Proqnozu (USD)

Evolve PRO (EVOP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Evolve PRO (EVOP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Evolve PRO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Evolve PRO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

EVOP Aktivindən Yerli Valyutalara

Evolve PRO (EVOP) Tokenomikası

Evolve PRO (EVOP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EVOP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Evolve PRO (EVOP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Evolve PRO (EVOP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EVOP qiyməti 0,04389911 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EVOP / USD cari qiyməti nədir?
EVOP / USD cari qiyməti $ 0,04389911 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Evolve PRO üçün bazar dəyəri nədir?
EVOP üçün bazar dəyəri $ 2,20M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EVOP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EVOP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 50,00M USD təşkil edir.
EVOP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EVOP ATH qiyməti olan 0,074445 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EVOP qiyməti (ATL) nədir?
EVOP ATL qiyməti olan 0,0031876 USD dəyərinə endi.
EVOP ticarət həcmi nədir?
EVOP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
EVOP bu il daha da yüksələcək?
EVOP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EVOP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:10:26 (UTC+8)

Evolve PRO (EVOP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.955,12
$109.955,12$109.955,12

+2,08%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.858,08
$3.858,08$3.858,08

+2,23%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02971
$0,02971$0,02971

+18,60%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,11
$186,11$186,11

+0,55%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.858,08
$3.858,08$3.858,08

+2,23%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.955,12
$109.955,12$109.955,12

+2,08%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,11
$186,11$186,11

+0,55%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4866
$2,4866$2,4866

+1,33%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18555
$0,18555$0,18555

+2,70%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002729
$0,0002729$0,0002729

+336,64%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0030293
$0,0030293$0,0030293

+3.265,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0681
$0,0681$0,0681

+2.028,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043294
$0,0000000000000000000000043294$0,0000000000000000000000043294

+765,88%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29809
$0,29809$0,29809

+140,22%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,035227
$0,035227$0,035227

+89,18%