Bugünkü canlı EPIC FAIL GUY qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EFG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EFG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

EPIC FAIL GUY Logosu

EPIC FAIL GUY Qiyməti (EFG)

Siyahıya alınmadı

1 EFG / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-0,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
EPIC FAIL GUY (EFG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:29:20 (UTC+8)

EPIC FAIL GUY (EFG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,01%

-0,33%

-3,54%

-3,54%

EPIC FAIL GUY (EFG) canlı qiyməti --. EFG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EFG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EFG son bir saat ərzində +0,01%, 24 saat ərzində -0,33% və son 7 gündə isə -3,54% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

EPIC FAIL GUY (EFG) Bazar Məlumatları

$ 10,46K
$ 10,46K$ 10,46K

--
----

$ 10,46K
$ 10,46K$ 10,46K

859,30M
859,30M 859,30M

859.296.669,9192874
859.296.669,9192874 859.296.669,9192874

EPIC FAIL GUY üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,46K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. EFG üzrə dövriyyədə olan təklif 859,30M, ümumi təklif isə 859296669.9192874 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,46K təşkil edir.

EPIC FAIL GUY (EFG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində EPIC FAIL GUY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə EPIC FAIL GUY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə EPIC FAIL GUY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə EPIC FAIL GUY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,33%
30 Gün$ 0-8,59%
60 Gün$ 0-32,02%
90 Gün$ 0--

EPIC FAIL GUY (EFG) Nədir?

EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life. Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

EPIC FAIL GUY (EFG) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

EPIC FAIL GUY Qiymət Proqnozu (USD)

EPIC FAIL GUY (EFG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? EPIC FAIL GUY (EFG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? EPIC FAIL GUY üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

EPIC FAIL GUY qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

EFG Aktivindən Yerli Valyutalara

EPIC FAIL GUY (EFG) Tokenomikası

EPIC FAIL GUY (EFG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EFG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: EPIC FAIL GUY (EFG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü EPIC FAIL GUY (EFG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EFG qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EFG / USD cari qiyməti nədir?
EFG / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
EPIC FAIL GUY üçün bazar dəyəri nədir?
EFG üçün bazar dəyəri $ 10,46K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EFG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EFG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 859,30M USD təşkil edir.
EFG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EFG ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EFG qiyməti (ATL) nədir?
EFG ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
EFG ticarət həcmi nədir?
EFG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
EFG bu il daha da yüksələcək?
EFG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EFG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:29:20 (UTC+8)

EPIC FAIL GUY (EFG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

