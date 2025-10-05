Bugünkü canlı EONIC qiyməti 0,00026468 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EONIC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EONIC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı EONIC qiyməti 0,00026468 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EONIC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EONIC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

EONIC Qiyməti (EONIC)

1 EONIC / USD Canlı Qiyməti:

$0,00026468
$0,00026468$0,00026468
+0,70%1D
USD
EONIC (EONIC) Canlı Qiymət Qrafiki
EONIC (EONIC) Qiymət Məlumatları (USD)

EONIC (EONIC) canlı qiyməti $0,00026468. EONIC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00025324 və ən yüksək $ 0,00026756 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EONIC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00042902, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00009587 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EONIC son bir saat ərzində -0,48%, 24 saat ərzində +0,80% və son 7 gündə isə -0,42% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

EONIC (EONIC) Bazar Məlumatları

EONIC (EONIC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində EONIC / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə EONIC / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000062919.
Son 60 gündə EONIC / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0004291652.
Son 90 gündə EONIC / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001334372252894807.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,80%
30 Gün$ -0,0000062919-2,37%
60 Gün$ +0,0004291652+162,14%
90 Gün$ +0,0001334372252894807+101,67%

EONIC (EONIC) Nədir?

UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır.

EONIC Qiymət Proqnozu (USD)

EONIC (EONIC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? EONIC (EONIC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? EONIC üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

EONIC qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

EONIC Aktivindən Yerli Valyutalara

EONIC (EONIC) Tokenomikası

EONIC (EONIC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EONIC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: EONIC (EONIC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü EONIC (EONIC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EONIC qiyməti 0,00026468 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EONIC / USD cari qiyməti nədir?
EONIC / USD cari qiyməti $ 0,00026468 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
EONIC üçün bazar dəyəri nədir?
EONIC üçün bazar dəyəri $ 254,93K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EONIC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EONIC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 963,15M USD təşkil edir.
EONIC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EONIC ATH qiyməti olan 0,00042902 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EONIC qiyməti (ATL) nədir?
EONIC ATL qiyməti olan 0,00009587 USD dəyərinə endi.
EONIC ticarət həcmi nədir?
EONIC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
EONIC bu il daha da yüksələcək?
EONIC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EONIC qiymət proqnozuna baxın.
