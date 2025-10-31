Bugünkü canlı Eli5a qiyməti 0,02225328 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ELI5A / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ELI5A qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Eli5a qiyməti 0,02225328 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ELI5A / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ELI5A qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ELI5A Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ELI5A Qiymət Məlumatları

ELI5A Rəsmi Veb-saytı

ELI5A Tokenomikası

ELI5A Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Eli5a Logosu

Eli5a Qiyməti (ELI5A)

Siyahıya alınmadı

1 ELI5A / USD Canlı Qiyməti:

$0,02225328
$0,02225328$0,02225328
+7,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Eli5a (ELI5A) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:08:12 (UTC+8)

Eli5a (ELI5A) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01934949
$ 0,01934949$ 0,01934949
24 saat Aşağı
$ 0,02234461
$ 0,02234461$ 0,02234461
24 saat Yüksək

$ 0,01934949
$ 0,01934949$ 0,01934949

$ 0,02234461
$ 0,02234461$ 0,02234461

$ 0,03709928
$ 0,03709928$ 0,03709928

$ 0,00431141
$ 0,00431141$ 0,00431141

+0,66%

+7,31%

-32,08%

-32,08%

Eli5a (ELI5A) canlı qiyməti $0,02225328. ELI5A son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01934949 və ən yüksək $ 0,02234461 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ELI5A üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,03709928, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00431141 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ELI5A son bir saat ərzində +0,66%, 24 saat ərzində +7,31% və son 7 gündə isə -32,08% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Eli5a (ELI5A) Bazar Məlumatları

$ 444,82K
$ 444,82K$ 444,82K

--
----

$ 468,73K
$ 468,73K$ 468,73K

19,93M
19,93M 19,93M

21.000.000,0
21.000.000,0 21.000.000,0

Eli5a üzrə cari Bazar Dəyəri $ 444,82K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ELI5A üzrə dövriyyədə olan təklif 19,93M, ümumi təklif isə 21000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 468,73K təşkil edir.

Eli5a (ELI5A) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Eli5a / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00151644.
Son 30 gündə Eli5a / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0204111735.
Son 60 gündə Eli5a / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0169660497.
Son 90 gündə Eli5a / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,014025795366224737.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00151644+7,31%
30 Gün$ +0,0204111735+91,72%
60 Gün$ +0,0169660497+76,24%
90 Gün$ +0,014025795366224737+170,47%

Eli5a (ELI5A) Nədir?

Eli5a is super-intelligent and specialized AI agent integrated and designed to read, analyze, and simplify complex scientific research for the general public.

Eli5 (Explain like i'm 5) explanations from the latest research on Pubmed.

Ambient for all audiences.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Eli5a (ELI5A) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Eli5a Qiymət Proqnozu (USD)

Eli5a (ELI5A) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Eli5a (ELI5A) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Eli5a üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Eli5a qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ELI5A Aktivindən Yerli Valyutalara

Eli5a (ELI5A) Tokenomikası

Eli5a (ELI5A) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ELI5A tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Eli5a (ELI5A) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Eli5a (ELI5A) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ELI5A qiyməti 0,02225328 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ELI5A / USD cari qiyməti nədir?
ELI5A / USD cari qiyməti $ 0,02225328 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Eli5a üçün bazar dəyəri nədir?
ELI5A üçün bazar dəyəri $ 444,82K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ELI5A aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ELI5A aktivinin dövriyyədə olan təklifi 19,93M USD təşkil edir.
ELI5A üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ELI5A ATH qiyməti olan 0,03709928 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ELI5A qiyməti (ATL) nədir?
ELI5A ATL qiyməti olan 0,00431141 USD dəyərinə endi.
ELI5A ticarət həcmi nədir?
ELI5A üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ELI5A bu il daha da yüksələcək?
ELI5A bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ELI5A qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:08:12 (UTC+8)

Eli5a (ELI5A) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.973,08
$109.973,08$109.973,08

+2,10%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.857,29
$3.857,29$3.857,29

+2,21%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02950
$0,02950$0,02950

+17,76%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,14
$186,14$186,14

+0,57%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.857,29
$3.857,29$3.857,29

+2,21%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.973,08
$109.973,08$109.973,08

+2,10%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,14
$186,14$186,14

+0,57%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4874
$2,4874$2,4874

+1,36%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18564
$0,18564$0,18564

+2,75%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002735
$0,0002735$0,0002735

+337,60%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028962
$0,0028962$0,0028962

+3.118,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0673
$0,0673$0,0673

+2.003,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043294
$0,0000000000000000000000043294$0,0000000000000000000000043294

+765,88%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29653
$0,29653$0,29653

+138,96%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036019
$0,036019$0,036019

+93,44%