Bugünkü canlı Dvision Network qiyməti 0,0044103 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DVI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DVI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dvision Network qiyməti 0,0044103 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DVI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DVI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DVI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DVI Qiymət Məlumatları

DVI Rəsmi Veb-saytı

DVI Tokenomikası

DVI Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Dvision Network Logosu

Dvision Network Qiyməti (DVI)

Siyahıya alınmadı

1 DVI / USD Canlı Qiyməti:

$0,00441195
$0,00441195$0,00441195
-1,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Dvision Network (DVI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:07:29 (UTC+8)

Dvision Network (DVI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00433592
$ 0,00433592$ 0,00433592
24 saat Aşağı
$ 0,00467721
$ 0,00467721$ 0,00467721
24 saat Yüksək

$ 0,00433592
$ 0,00433592$ 0,00433592

$ 0,00467721
$ 0,00467721$ 0,00467721

$ 3,05
$ 3,05$ 3,05

$ 0,00415325
$ 0,00415325$ 0,00415325

+0,09%

-1,24%

-7,90%

-7,90%

Dvision Network (DVI) canlı qiyməti $0,0044103. DVI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00433592 və ən yüksək $ 0,00467721 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DVI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 3,05, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00415325 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DVI son bir saat ərzində +0,09%, 24 saat ərzində -1,24% və son 7 gündə isə -7,90% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dvision Network (DVI) Bazar Məlumatları

$ 1,08M
$ 1,08M$ 1,08M

--
----

$ 4,36M
$ 4,36M$ 4,36M

246,77M
246,77M 246,77M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Dvision Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,08M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DVI üzrə dövriyyədə olan təklif 246,77M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,36M təşkil edir.

Dvision Network (DVI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Dvision Network / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Dvision Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0009387535.
Son 60 gündə Dvision Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0017777729.
Son 90 gündə Dvision Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00498963955794878.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,24%
30 Gün$ -0,0009387535-21,28%
60 Gün$ -0,0017777729-40,30%
90 Gün$ -0,00498963955794878-53,08%

Dvision Network (DVI) Nədir?

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Dvision Network (DVI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Dvision Network Qiymət Proqnozu (USD)

Dvision Network (DVI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dvision Network (DVI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dvision Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dvision Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DVI Aktivindən Yerli Valyutalara

Dvision Network (DVI) Tokenomikası

Dvision Network (DVI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DVI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Dvision Network (DVI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Dvision Network (DVI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DVI qiyməti 0,0044103 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DVI / USD cari qiyməti nədir?
DVI / USD cari qiyməti $ 0,0044103 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dvision Network üçün bazar dəyəri nədir?
DVI üçün bazar dəyəri $ 1,08M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DVI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DVI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 246,77M USD təşkil edir.
DVI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DVI ATH qiyməti olan 3,05 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DVI qiyməti (ATL) nədir?
DVI ATL qiyməti olan 0,00415325 USD dəyərinə endi.
DVI ticarət həcmi nədir?
DVI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DVI bu il daha da yüksələcək?
DVI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DVI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:07:29 (UTC+8)

Dvision Network (DVI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.944,30
$109.944,30$109.944,30

+2,07%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.857,28
$3.857,28$3.857,28

+2,21%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03000
$0,03000$0,03000

+19,76%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,21
$186,21$186,21

+0,61%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.857,28
$3.857,28$3.857,28

+2,21%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.944,30
$109.944,30$109.944,30

+2,07%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,21
$186,21$186,21

+0,61%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4879
$2,4879$2,4879

+1,38%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18568
$0,18568$0,18568

+2,77%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00969
$0,00969$0,00969

-3,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002735
$0,0002735$0,0002735

+337,60%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028412
$0,0028412$0,0028412

+3.056,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0700
$0,0700$0,0700

+2.087,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043294
$0,0000000000000000000000043294$0,0000000000000000000000043294

+765,88%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29480
$0,29480$0,29480

+137,56%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036239
$0,036239$0,036239

+94,62%