Bugünkü canlı Dolphin qiyməti 0,01973783 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DPHN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DPHN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dolphin qiyməti 0,01973783 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DPHN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DPHN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DPHN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DPHN Qiymət Məlumatları

DPHN Whitepaper

DPHN Rəsmi Veb-saytı

DPHN Tokenomikası

DPHN Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Dolphin Logosu

Dolphin Qiyməti (DPHN)

Siyahıya alınmadı

1 DPHN / USD Canlı Qiyməti:

$0,01971311
$0,01971311$0,01971311
-0,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Dolphin (DPHN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:27:43 (UTC+8)

Dolphin (DPHN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01954928
$ 0,01954928$ 0,01954928
24 saat Aşağı
$ 0,01981307
$ 0,01981307$ 0,01981307
24 saat Yüksək

$ 0,01954928
$ 0,01954928$ 0,01954928

$ 0,01981307
$ 0,01981307$ 0,01981307

$ 0,02226817
$ 0,02226817$ 0,02226817

$ 0,01112509
$ 0,01112509$ 0,01112509

+0,04%

-0,37%

-3,73%

-3,73%

Dolphin (DPHN) canlı qiyməti $0,01973783. DPHN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01954928 və ən yüksək $ 0,01981307 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DPHN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02226817, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01112509 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DPHN son bir saat ərzində +0,04%, 24 saat ərzində -0,37% və son 7 gündə isə -3,73% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dolphin (DPHN) Bazar Məlumatları

$ 9,83M
$ 9,83M$ 9,83M

--
----

$ 19,75M
$ 19,75M$ 19,75M

497,97M
497,97M 497,97M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Dolphin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,83M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DPHN üzrə dövriyyədə olan təklif 497,97M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 19,75M təşkil edir.

Dolphin (DPHN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Dolphin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Dolphin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Dolphin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Dolphin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,37%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Dolphin (DPHN) Nədir?

Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference.

Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network.

The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network.

By processing a portion of the network’s requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU.

The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Dolphin (DPHN) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Dolphin Qiymət Proqnozu (USD)

Dolphin (DPHN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dolphin (DPHN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dolphin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dolphin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DPHN Aktivindən Yerli Valyutalara

Dolphin (DPHN) Tokenomikası

Dolphin (DPHN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DPHN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Dolphin (DPHN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Dolphin (DPHN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DPHN qiyməti 0,01973783 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DPHN / USD cari qiyməti nədir?
DPHN / USD cari qiyməti $ 0,01973783 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dolphin üçün bazar dəyəri nədir?
DPHN üçün bazar dəyəri $ 9,83M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DPHN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DPHN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 497,97M USD təşkil edir.
DPHN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DPHN ATH qiyməti olan 0,02226817 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DPHN qiyməti (ATL) nədir?
DPHN ATL qiyməti olan 0,01112509 USD dəyərinə endi.
DPHN ticarət həcmi nədir?
DPHN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DPHN bu il daha da yüksələcək?
DPHN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DPHN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:27:43 (UTC+8)

Dolphin (DPHN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.844,21
$109.844,21$109.844,21

+1,98%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.841,92
$3.841,92$3.841,92

+1,80%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02869
$0,02869$0,02869

+14,53%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,28
$186,28$186,28

+0,64%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.841,92
$3.841,92$3.841,92

+1,80%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.844,21
$109.844,21$109.844,21

+1,98%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,28
$186,28$186,28

+0,64%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4957
$2,4957$2,4957

+1,70%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18516
$0,18516$0,18516

+2,48%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004300
$0,004300$0,004300

-14,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01012
$0,01012$0,01012

+1,20%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0474
$0,0474$0,0474

+1.381,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000013700
$0,0000000000000000000000013700$0,0000000000000000000000013700

+174,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25639
$0,25639$0,25639

+106,61%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0042923
$0,0042923$0,0042923

+115,80%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,033650
$0,033650$0,033650

+80,71%