Bugünkü canlı Deri Protocol qiyməti 0,00378432 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DERI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DERI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DERI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DERI Qiymət Məlumatları

DERI Rəsmi Veb-saytı

DERI Tokenomikası

DERI Qiymət Proqnozu

Deri Protocol Qiyməti (DERI)

1 DERI / USD Canlı Qiyməti:

$0,00378432
$0,00378432$0,00378432
-3,30%1D
USD
Deri Protocol (DERI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:01:49 (UTC+8)

Deri Protocol (DERI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0037726
$ 0,0037726$ 0,0037726
24 saat Aşağı
$ 0,00392811
$ 0,00392811$ 0,00392811
24 saat Yüksək

$ 0,0037726
$ 0,0037726$ 0,0037726

$ 0,00392811
$ 0,00392811$ 0,00392811

$ 3,77
$ 3,77$ 3,77

$ 0,00200107
$ 0,00200107$ 0,00200107

-0,08%

-3,39%

-10,36%

-10,36%

Deri Protocol (DERI) canlı qiyməti $0,00378432. DERI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0037726 və ən yüksək $ 0,00392811 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DERI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 3,77, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00200107 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DERI son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində -3,39% və son 7 gündə isə -10,36% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Deri Protocol (DERI) Bazar Məlumatları

$ 496,47K
$ 496,47K$ 496,47K

--
----

$ 1,85M
$ 1,85M$ 1,85M

131,19M
131,19M 131,19M

490.127.939,592577
490.127.939,592577 490.127.939,592577

Deri Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri $ 496,47K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DERI üzrə dövriyyədə olan təklif 131,19M, ümumi təklif isə 490127939.592577 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,85M təşkil edir.

Deri Protocol (DERI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Deri Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000132932430205667.
Son 30 gündə Deri Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0020411732.
Son 60 gündə Deri Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0015500461.
Son 90 gündə Deri Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005216148289181615.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000132932430205667-3,39%
30 Gün$ -0,0020411732-53,93%
60 Gün$ -0,0015500461-40,95%
90 Gün$ -0,0005216148289181615-12,11%

Deri Protocol (DERI) Nədir?

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Deri Protocol (DERI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Deri Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Deri Protocol (DERI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Deri Protocol (DERI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Deri Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Deri Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DERI Aktivindən Yerli Valyutalara

Deri Protocol (DERI) Tokenomikası

Deri Protocol (DERI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DERI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Deri Protocol (DERI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Deri Protocol (DERI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DERI qiyməti 0,00378432 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DERI / USD cari qiyməti nədir?
DERI / USD cari qiyməti $ 0,00378432 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Deri Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
DERI üçün bazar dəyəri $ 496,47K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DERI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DERI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 131,19M USD təşkil edir.
DERI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DERI ATH qiyməti olan 3,77 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DERI qiyməti (ATL) nədir?
DERI ATL qiyməti olan 0,00200107 USD dəyərinə endi.
DERI ticarət həcmi nədir?
DERI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DERI bu il daha da yüksələcək?
DERI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DERI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:01:49 (UTC+8)

Deri Protocol (DERI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

