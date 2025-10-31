Bugünkü canlı Decrypting qiyməti 0,00291017 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DCRYPT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DCRYPT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Decrypting qiyməti 0,00291017 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DCRYPT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DCRYPT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DCRYPT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DCRYPT Qiymət Məlumatları

DCRYPT Whitepaper

DCRYPT Rəsmi Veb-saytı

DCRYPT Tokenomikası

DCRYPT Qiymət Proqnozu

Decrypting Logosu

Decrypting Qiyməti (DCRYPT)

Siyahıya alınmadı

1 DCRYPT / USD Canlı Qiyməti:

$0,00291295
$0,00291295
-1,70%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Decrypting (DCRYPT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:59:38 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00281445
$ 0,00281445
24 saat Aşağı
$ 0,00299515
$ 0,00299515
24 saat Yüksək

$ 0,00281445
$ 0,00281445

$ 0,00299515
$ 0,00299515

$ 0,01196398
$ 0,01196398

$ 0,00271012
$ 0,00271012

+0,88%

-1,60%

-8,16%

-8,16%

Decrypting (DCRYPT) canlı qiyməti $0,00291017. DCRYPT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00281445 və ən yüksək $ 0,00299515 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DCRYPT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01196398, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00271012 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DCRYPT son bir saat ərzində +0,88%, 24 saat ərzində -1,60% və son 7 gündə isə -8,16% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Decrypting (DCRYPT) Bazar Məlumatları

$ 153,17K
$ 153,17K

--
--

$ 291,30K
$ 291,30K

52,58M
52,58M

100.000.000,0
100.000.000,0

Decrypting üzrə cari Bazar Dəyəri $ 153,17K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DCRYPT üzrə dövriyyədə olan təklif 52,58M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 291,30K təşkil edir.

Decrypting (DCRYPT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Decrypting / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Decrypting / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006783533.
Son 60 gündə Decrypting / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010389039.
Son 90 gündə Decrypting / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,002931251841186098.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,60%
30 Gün$ -0,0006783533-23,30%
60 Gün$ -0,0010389039-35,69%
90 Gün$ -0,002931251841186098-50,18%

Decrypting (DCRYPT) Nədir?

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Decrypting (DCRYPT) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Decrypting Qiymət Proqnozu (USD)

Decrypting (DCRYPT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Decrypting (DCRYPT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Decrypting üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Decrypting qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DCRYPT Aktivindən Yerli Valyutalara

Decrypting (DCRYPT) Tokenomikası

Decrypting (DCRYPT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DCRYPT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Decrypting (DCRYPT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Decrypting (DCRYPT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DCRYPT qiyməti 0,00291017 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DCRYPT / USD cari qiyməti nədir?
DCRYPT / USD cari qiyməti $ 0,00291017 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Decrypting üçün bazar dəyəri nədir?
DCRYPT üçün bazar dəyəri $ 153,17K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DCRYPT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DCRYPT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 52,58M USD təşkil edir.
DCRYPT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DCRYPT ATH qiyməti olan 0,01196398 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DCRYPT qiyməti (ATL) nədir?
DCRYPT ATL qiyməti olan 0,00271012 USD dəyərinə endi.
DCRYPT ticarət həcmi nədir?
DCRYPT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DCRYPT bu il daha da yüksələcək?
DCRYPT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DCRYPT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:59:38 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$110.110,65
$110.110,65

$3.862,75
$3.862,75

$0,02990
$0,02990

$186,68
$186,68

$1,0000
$1,0000

