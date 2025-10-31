Bugünkü canlı CV3 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CV3AI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CV3AI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı CV3 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CV3AI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CV3AI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00015896
$0,00015896$0,00015896
-9,40%1D
CV3 (CV3AI) Canlı Qiymət Qrafiki
CV3 (CV3AI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,19%

-9,58%

+18,07%

+18,07%

CV3 (CV3AI) canlı qiyməti --. CV3AI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CV3AI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CV3AI son bir saat ərzində +0,19%, 24 saat ərzində -9,58% və son 7 gündə isə +18,07% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

CV3 (CV3AI) Bazar Məlumatları

$ 157,37K
$ 157,37K$ 157,37K

--
----

$ 157,37K
$ 157,37K$ 157,37K

990,00M
990,00M 990,00M

990.000.000,0
990.000.000,0 990.000.000,0

CV3 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 157,37K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CV3AI üzrə dövriyyədə olan təklif 990,00M, ümumi təklif isə 990000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 157,37K təşkil edir.

CV3 (CV3AI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində CV3 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə CV3 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə CV3 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə CV3 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-9,58%
30 Gün$ 0-6,39%
60 Gün$ 0-60,18%
90 Gün$ 0--

CV3 (CV3AI) Nədir?

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

CV3 (CV3AI) Mənbəyi

CV3 Qiymət Proqnozu (USD)

CV3 (CV3AI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? CV3 (CV3AI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? CV3 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

CV3 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CV3AI Aktivindən Yerli Valyutalara

CV3 (CV3AI) Tokenomikası

CV3 (CV3AI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CV3AI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: CV3 (CV3AI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü CV3 (CV3AI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CV3AI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CV3AI / USD cari qiyməti nədir?
CV3AI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
CV3 üçün bazar dəyəri nədir?
CV3AI üçün bazar dəyəri $ 157,37K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CV3AI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CV3AI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 990,00M USD təşkil edir.
CV3AI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CV3AI ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CV3AI qiyməti (ATL) nədir?
CV3AI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
CV3AI ticarət həcmi nədir?
CV3AI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CV3AI bu il daha da yüksələcək?
CV3AI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CV3AI qiymət proqnozuna baxın.
