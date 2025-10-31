Bugünkü canlı CryptoLoots qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CLOOTS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CLOOTS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı CryptoLoots qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CLOOTS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CLOOTS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CLOOTS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CLOOTS Qiymət Məlumatları

CLOOTS Rəsmi Veb-saytı

CLOOTS Tokenomikası

CLOOTS Qiymət Proqnozu

CryptoLoots Qiyməti (CLOOTS)

Siyahıya alınmadı

1 CLOOTS / USD Canlı Qiyməti:

$0,00012979
$0,00012979$0,00012979
-3,10%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
CryptoLoots (CLOOTS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:57:21 (UTC+8)

CryptoLoots (CLOOTS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00211204
$ 0,00211204$ 0,00211204

$ 0
$ 0$ 0

+1,47%

-3,10%

-27,37%

-27,37%

CryptoLoots (CLOOTS) canlı qiyməti --. CLOOTS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CLOOTS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00211204, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CLOOTS son bir saat ərzində +1,47%, 24 saat ərzində -3,10% və son 7 gündə isə -27,37% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

CryptoLoots (CLOOTS) Bazar Məlumatları

$ 127,87K
$ 127,87K$ 127,87K

--
----

$ 127,87K
$ 127,87K$ 127,87K

985,21M
985,21M 985,21M

985.206.138,46286
985.206.138,46286 985.206.138,46286

CryptoLoots üzrə cari Bazar Dəyəri $ 127,87K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CLOOTS üzrə dövriyyədə olan təklif 985,21M, ümumi təklif isə 985206138.46286 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 127,87K təşkil edir.

CryptoLoots (CLOOTS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində CryptoLoots / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə CryptoLoots / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə CryptoLoots / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə CryptoLoots / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,10%
30 Gün$ 0+136,27%
60 Gün$ 0-43,95%
90 Gün$ 0--

CryptoLoots (CLOOTS) Nədir?

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.

Cryptoloots

tokenomicsToken CryptoLoots

The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.

The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.

Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

CryptoLoots (CLOOTS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

CryptoLoots Qiymət Proqnozu (USD)

CryptoLoots (CLOOTS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? CryptoLoots (CLOOTS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? CryptoLoots üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

CryptoLoots qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CLOOTS Aktivindən Yerli Valyutalara

CryptoLoots (CLOOTS) Tokenomikası

CryptoLoots (CLOOTS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CLOOTS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: CryptoLoots (CLOOTS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü CryptoLoots (CLOOTS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CLOOTS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CLOOTS / USD cari qiyməti nədir?
CLOOTS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
CryptoLoots üçün bazar dəyəri nədir?
CLOOTS üçün bazar dəyəri $ 127,87K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CLOOTS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CLOOTS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 985,21M USD təşkil edir.
CLOOTS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CLOOTS ATH qiyməti olan 0,00211204 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CLOOTS qiyməti (ATL) nədir?
CLOOTS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
CLOOTS ticarət həcmi nədir?
CLOOTS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CLOOTS bu il daha da yüksələcək?
CLOOTS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CLOOTS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:57:21 (UTC+8)

CryptoLoots (CLOOTS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

