Bugünkü canlı Crypto Factor qiyməti 0,0132729 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CFR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CFR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CFR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CFR Qiymət Məlumatları

CFR Whitepaper

CFR Rəsmi Veb-saytı

CFR Tokenomikası

CFR Qiymət Proqnozu

Crypto Factor Logosu

Crypto Factor Qiyməti (CFR)

Siyahıya alınmadı

1 CFR / USD Canlı Qiyməti:

$0,01327999
$0,01327999$0,01327999
-0,20%1D
Crypto Factor (CFR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:56:59 (UTC+8)

Crypto Factor (CFR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01203273
$ 0,01203273$ 0,01203273
24 saat Aşağı
$ 0,01408085
$ 0,01408085$ 0,01408085
24 saat Yüksək

$ 0,01203273
$ 0,01203273$ 0,01203273

$ 0,01408085
$ 0,01408085$ 0,01408085

$ 0,0402748
$ 0,0402748$ 0,0402748

$ 0,01107902
$ 0,01107902$ 0,01107902

+1,02%

+0,15%

-1,29%

-1,29%

Crypto Factor (CFR) canlı qiyməti $0,0132729. CFR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01203273 və ən yüksək $ 0,01408085 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CFR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0402748, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01107902 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CFR son bir saat ərzində +1,02%, 24 saat ərzində +0,15% və son 7 gündə isə -1,29% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Crypto Factor (CFR) Bazar Məlumatları

$ 1,33M
$ 1,33M$ 1,33M

--
----

$ 1,33M
$ 1,33M$ 1,33M

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Crypto Factor üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,33M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CFR üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,33M təşkil edir.

Crypto Factor (CFR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Crypto Factor / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Crypto Factor / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0054446218.
Son 60 gündə Crypto Factor / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Crypto Factor / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,15%
30 Gün$ -0,0054446218-41,02%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Crypto Factor (CFR) Nədir?

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Crypto Factor (CFR) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Crypto Factor Qiymət Proqnozu (USD)

Crypto Factor (CFR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Crypto Factor (CFR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Crypto Factor üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Crypto Factor qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CFR Aktivindən Yerli Valyutalara

Crypto Factor (CFR) Tokenomikası

Crypto Factor (CFR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CFR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Crypto Factor (CFR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Crypto Factor (CFR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CFR qiyməti 0,0132729 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CFR / USD cari qiyməti nədir?
CFR / USD cari qiyməti $ 0,0132729 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Crypto Factor üçün bazar dəyəri nədir?
CFR üçün bazar dəyəri $ 1,33M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CFR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CFR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
CFR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CFR ATH qiyməti olan 0,0402748 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CFR qiyməti (ATL) nədir?
CFR ATL qiyməti olan 0,01107902 USD dəyərinə endi.
CFR ticarət həcmi nədir?
CFR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CFR bu il daha da yüksələcək?
CFR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CFR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:56:59 (UTC+8)

Crypto Factor (CFR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

