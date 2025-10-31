Crypto Factor Qiyməti (CFR)
+1,02%
+0,15%
-1,29%
-1,29%
Crypto Factor (CFR) canlı qiyməti $0,0132729. CFR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01203273 və ən yüksək $ 0,01408085 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CFR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0402748, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01107902 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, CFR son bir saat ərzində +1,02%, 24 saat ərzində +0,15% və son 7 gündə isə -1,29% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Crypto Factor üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,33M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CFR üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,33M təşkil edir.
Bu gün ərzində Crypto Factor / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Crypto Factor / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0054446218.
Son 60 gündə Crypto Factor / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Crypto Factor / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|+0,15%
|30 Gün
|$ -0,0054446218
|-41,02%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.
MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!
Crypto Factor (CFR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Crypto Factor (CFR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Crypto Factor üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.
Crypto Factor qiymət proqnozunu indi yoxlayın!
Crypto Factor (CFR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CFR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.
Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar
Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar
Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar
Bu günün ən çox yüksələnləri