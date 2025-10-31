Bugünkü canlı ChicagoCoin qiyməti 0,0038336 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CLT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CLT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ChicagoCoin qiyməti 0,0038336 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CLT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CLT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CLT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CLT Qiymət Məlumatları

CLT Whitepaper

CLT Rəsmi Veb-saytı

CLT Tokenomikası

CLT Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

ChicagoCoin Logosu

ChicagoCoin Qiyməti (CLT)

Siyahıya alınmadı

1 CLT / USD Canlı Qiyməti:

$0,0038336
$0,0038336$0,0038336
+0,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
ChicagoCoin (CLT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:51:27 (UTC+8)

ChicagoCoin (CLT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00380182
$ 0,00380182$ 0,00380182
24 saat Aşağı
$ 0,00383877
$ 0,00383877$ 0,00383877
24 saat Yüksək

$ 0,00380182
$ 0,00380182$ 0,00380182

$ 0,00383877
$ 0,00383877$ 0,00383877

$ 0,00507574
$ 0,00507574$ 0,00507574

$ 0,0021948
$ 0,0021948$ 0,0021948

+0,16%

+0,39%

-0,63%

-0,63%

ChicagoCoin (CLT) canlı qiyməti $0,0038336. CLT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00380182 və ən yüksək $ 0,00383877 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CLT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00507574, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0021948 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CLT son bir saat ərzində +0,16%, 24 saat ərzində +0,39% və son 7 gündə isə -0,63% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ChicagoCoin (CLT) Bazar Məlumatları

$ 2,30M
$ 2,30M$ 2,30M

--
----

$ 3,83M
$ 3,83M$ 3,83M

600,00M
600,00M 600,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

ChicagoCoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,30M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CLT üzrə dövriyyədə olan təklif 600,00M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,83M təşkil edir.

ChicagoCoin (CLT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ChicagoCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ChicagoCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005439636.
Son 60 gündə ChicagoCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0020738365.
Son 90 gündə ChicagoCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,39%
30 Gün$ -0,0005439636-14,18%
60 Gün$ +0,0020738365+54,10%
90 Gün$ 0--

ChicagoCoin (CLT) Nədir?

Chicago Coin introduces the CLT Token, a decentralized currency designed to create a transparent and fair e-sports ecosystem, empowering gamers, developers, and fans through blockchain technology.

Our vision is to revolutionize the e-sports industry by providing gamers with true ownership of digital assets, fostering collaboration, and promoting economic inclusion through a decentralized economy.

We are committed to continuous innovation in smart contract technology, building a collaborative community, and ensuring sustainable growth to drive long-term value for all stakeholders.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ChicagoCoin (CLT) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

ChicagoCoin Qiymət Proqnozu (USD)

ChicagoCoin (CLT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ChicagoCoin (CLT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ChicagoCoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ChicagoCoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CLT Aktivindən Yerli Valyutalara

ChicagoCoin (CLT) Tokenomikası

ChicagoCoin (CLT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CLT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ChicagoCoin (CLT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ChicagoCoin (CLT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CLT qiyməti 0,0038336 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CLT / USD cari qiyməti nədir?
CLT / USD cari qiyməti $ 0,0038336 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ChicagoCoin üçün bazar dəyəri nədir?
CLT üçün bazar dəyəri $ 2,30M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CLT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CLT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 600,00M USD təşkil edir.
CLT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CLT ATH qiyməti olan 0,00507574 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CLT qiyməti (ATL) nədir?
CLT ATL qiyməti olan 0,0021948 USD dəyərinə endi.
CLT ticarət həcmi nədir?
CLT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CLT bu il daha da yüksələcək?
CLT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CLT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:51:27 (UTC+8)

ChicagoCoin (CLT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.018,15
$110.018,15$110.018,15

+2,14%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.865,07
$3.865,07$3.865,07

+2,41%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02940
$0,02940$0,02940

+17,36%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,43
$186,43$186,43

+0,72%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.865,07
$3.865,07$3.865,07

+2,41%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.018,15
$110.018,15$110.018,15

+2,14%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,43
$186,43$186,43

+0,72%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4874
$2,4874$2,4874

+1,36%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18580
$0,18580$0,18580

+2,83%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002912
$0,002912$0,002912

-41,76%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00921
$0,00921$0,00921

-7,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002733
$0,0002733$0,0002733

+337,28%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028764
$0,0028764$0,0028764

+3.096,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0652
$0,0652$0,0652

+1.937,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031999
$0,0000000000000000000000031999$0,0000000000000000000000031999

+539,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31695
$0,31695$0,31695

+155,41%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036582
$0,036582$0,036582

+96,46%