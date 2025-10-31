Bugünkü canlı Caliber qiyməti 0,285742 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CAL50 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CAL50 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Caliber qiyməti 0,285742 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CAL50 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CAL50 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CAL50 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CAL50 Qiymət Məlumatları

CAL50 Rəsmi Veb-saytı

CAL50 Tokenomikası

CAL50 Qiymət Proqnozu

Caliber Logosu

Caliber Qiyməti (CAL50)

Siyahıya alınmadı

1 CAL50 / USD Canlı Qiyməti:

$0,285742
$0,285742
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Caliber (CAL50) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:48:10 (UTC+8)

Caliber (CAL50) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,283849
$ 0,283849
24 saat Aşağı
$ 0,287681
$ 0,287681
24 saat Yüksək

$ 0,283849
$ 0,283849

$ 0,287681
$ 0,287681

$ 0,309508
$ 0,309508

$ 0,155988
$ 0,155988

+0,06%

-0,07%

-0,62%

-0,62%

Caliber (CAL50) canlı qiyməti $0,285742. CAL50 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,283849 və ən yüksək $ 0,287681 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CAL50 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,309508, ən aşağı qiyməti isə $ 0,155988 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CAL50 son bir saat ərzində +0,06%, 24 saat ərzində -0,07% və son 7 gündə isə -0,62% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Caliber (CAL50) Bazar Məlumatları

$ 28,57M
$ 28,57M

--
--

$ 28,57M
$ 28,57M

100,00M
100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0

Caliber üzrə cari Bazar Dəyəri $ 28,57M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CAL50 üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 28,57M təşkil edir.

Caliber (CAL50) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Caliber / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000201908841947.
Son 30 gündə Caliber / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0645947222.
Son 60 gündə Caliber / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0662065928.
Son 90 gündə Caliber / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0681740373905066.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000201908841947-0,07%
30 Gün$ +0,0645947222+22,61%
60 Gün$ +0,0662065928+23,17%
90 Gün$ +0,0681740373905066+31,33%

Caliber (CAL50) Nədir?

Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Caliber (CAL50) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Caliber Qiymət Proqnozu (USD)

Caliber (CAL50) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Caliber (CAL50) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Caliber üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Caliber qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CAL50 Aktivindən Yerli Valyutalara

Caliber (CAL50) Tokenomikası

Caliber (CAL50) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CAL50 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Caliber (CAL50) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Caliber (CAL50) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CAL50 qiyməti 0,285742 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CAL50 / USD cari qiyməti nədir?
CAL50 / USD cari qiyməti $ 0,285742 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Caliber üçün bazar dəyəri nədir?
CAL50 üçün bazar dəyəri $ 28,57M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CAL50 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CAL50 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
CAL50 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CAL50 ATH qiyməti olan 0,309508 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CAL50 qiyməti (ATL) nədir?
CAL50 ATL qiyməti olan 0,155988 USD dəyərinə endi.
CAL50 ticarət həcmi nədir?
CAL50 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CAL50 bu il daha da yüksələcək?
CAL50 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CAL50 qiymət proqnozuna baxın.
Caliber (CAL50) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$110.002,70

$3.864,68

$0,02939

$186,40

$1,0000

$3.864,68

$110.002,70

$186,40

$2,4882

$0,18573

$0,00000

$0,00000

$0,002912

$0,00921

$0,0002725

$0,0027243

$0,0654

$0,0000000000000000000000032099

$0,31214

$0,037881

