Bugünkü canlı CAIRE qiyməti 0,00143295 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CAIRE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CAIRE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı CAIRE qiyməti 0,00143295 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CAIRE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CAIRE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CAIRE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CAIRE Qiymət Məlumatları

CAIRE Rəsmi Veb-saytı

CAIRE Tokenomikası

CAIRE Qiymət Proqnozu

CAIRE Logosu

CAIRE Qiyməti (CAIRE)

1 CAIRE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00143295
+1,60%1D
USD
CAIRE (CAIRE) Canlı Qiymət Qrafiki
CAIRE (CAIRE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00140604
24 saat Aşağı
$ 0,00144062
24 saat Yüksək

$ 0,00140604
$ 0,00144062
$ 0,00675754
$ 0,00136258
--

+1,64%

+4,04%

+4,04%

CAIRE (CAIRE) canlı qiyməti $0,00143295. CAIRE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00140604 və ən yüksək $ 0,00144062 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CAIRE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00675754, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00136258 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CAIRE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində +1,64% və son 7 gündə isə +4,04% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

CAIRE (CAIRE) Bazar Məlumatları

$ 30,09K
--
----

$ 30,09K
21,00M
21.000.000,0
CAIRE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 30,09K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CAIRE üzrə dövriyyədə olan təklif 21,00M, ümumi təklif isə 21000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 30,09K təşkil edir.

CAIRE (CAIRE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində CAIRE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə CAIRE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005204676.
Son 60 gündə CAIRE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0003789121.
Son 90 gündə CAIRE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0019057731538048933.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,64%
30 Gün$ -0,0005204676-36,32%
60 Gün$ -0,0003789121-26,44%
90 Gün$ -0,0019057731538048933-57,08%

CAIRE (CAIRE) Nədir?

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

CAIRE (CAIRE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

CAIRE Qiymət Proqnozu (USD)

CAIRE (CAIRE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? CAIRE (CAIRE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? CAIRE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

CAIRE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CAIRE Aktivindən Yerli Valyutalara

CAIRE (CAIRE) Tokenomikası

CAIRE (CAIRE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CAIRE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: CAIRE (CAIRE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü CAIRE (CAIRE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CAIRE qiyməti 0,00143295 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CAIRE / USD cari qiyməti nədir?
CAIRE / USD cari qiyməti $ 0,00143295 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
CAIRE üçün bazar dəyəri nədir?
CAIRE üçün bazar dəyəri $ 30,09K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CAIRE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CAIRE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 21,00M USD təşkil edir.
CAIRE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CAIRE ATH qiyməti olan 0,00675754 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CAIRE qiyməti (ATL) nədir?
CAIRE ATL qiyməti olan 0,00136258 USD dəyərinə endi.
CAIRE ticarət həcmi nədir?
CAIRE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CAIRE bu il daha da yüksələcək?
CAIRE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CAIRE qiymət proqnozuna baxın.
