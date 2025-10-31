Bugünkü canlı Caesar qiyməti 0.0099823 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CAESAR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CAESAR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Caesar qiyməti 0.0099823 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CAESAR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CAESAR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Caesar Logosu

Caesar Qiyməti (CAESAR)

Siyahıya alınmadı

1 CAESAR / USD Canlı Qiyməti:

$0.00998195
$0.00998195
-13.90%1D
mexc
USD
Caesar (CAESAR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:48:01 (UTC+8)

Caesar (CAESAR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.00971112
$ 0.00971112
24 saat Aşağı
$ 0.01200392
$ 0.01200392
24 saat Yüksək

$ 0.00971112
$ 0.00971112

$ 0.01200392
$ 0.01200392

$ 0.02986281
$ 0.02986281$ 0.02986281

$ 0.00704573
$ 0.00704573$ 0.00704573

+0.82%

-14.36%

-10.67%

-10.67%

Caesar (CAESAR) canlı qiyməti $0.0099823. CAESAR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.00971112 və ən yüksək $ 0.01200392 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CAESAR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.02986281, ən aşağı qiyməti isə $ 0.00704573 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CAESAR son bir saat ərzində +0.82%, 24 saat ərzində -14.36% və son 7 gündə isə -10.67% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Caesar (CAESAR) Bazar Məlumatları

$ 9.98M
$ 9.98M

--
--

$ 9.98M
$ 9.98M

1000.00M
1000.00M

999,999,911.4655454
999,999,911.4655454

Caesar üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9.98M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CAESAR üzrə dövriyyədə olan təklif 1000.00M, ümumi təklif isə 999999911.4655454 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9.98M təşkil edir.

Caesar (CAESAR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Caesar / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.001674500119991918.
Son 30 gündə Caesar / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0028955038.
Son 60 gündə Caesar / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0033596518.
Son 90 gündə Caesar / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0.001674500119991918-14.36%
30 Gün$ -0.0028955038-29.00%
60 Gün$ -0.0033596518-33.65%
90 Gün$ 0--

Caesar (CAESAR) Nədir?

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.

Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Caesar (CAESAR) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Caesar Qiymət Proqnozu (USD)

Caesar (CAESAR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Caesar (CAESAR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Caesar üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Caesar qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CAESAR Aktivindən Yerli Valyutalara

Caesar (CAESAR) Tokenomikası

Caesar (CAESAR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CAESAR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Caesar (CAESAR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Caesar (CAESAR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CAESAR qiyməti 0.0099823 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CAESAR / USD cari qiyməti nədir?
CAESAR / USD cari qiyməti $ 0.0099823 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Caesar üçün bazar dəyəri nədir?
CAESAR üçün bazar dəyəri $ 9.98M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CAESAR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CAESAR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000.00M USD təşkil edir.
CAESAR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CAESAR ATH qiyməti olan 0.02986281 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CAESAR qiyməti (ATL) nədir?
CAESAR ATL qiyməti olan 0.00704573 USD dəyərinə endi.
CAESAR ticarət həcmi nədir?
CAESAR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CAESAR bu il daha da yüksələcək?
CAESAR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CAESAR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:48:01 (UTC+8)

Caesar (CAESAR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

$109,985.79

$3,863.93

$0.02939

$186.41

$1.0000

$3,863.93

$109,985.79

$186.41

$2.4881

$0.18575

$0.00000

$0.00000

$0.002912

$0.00921

$0.0002725

$0.0027131

$0.0654

$0.0000000000000000000000032099

$0.31214

$0.037881

