Bugünkü canlı boris qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BORIS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BORIS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BORIS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BORIS Qiymət Məlumatları

BORIS Rəsmi Veb-saytı

BORIS Tokenomikası

BORIS Qiymət Proqnozu

boris Qiyməti (BORIS)

1 BORIS / USD Canlı Qiyməti:

-0,70%1D
boris (BORIS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:35:31 (UTC+8)

boris (BORIS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00108161
$ 0,00108161$ 0,00108161

$ 0
$ 0$ 0

+0,03%

-0,79%

+25,92%

+25,92%

boris (BORIS) canlı qiyməti --. BORIS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BORIS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00108161, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BORIS son bir saat ərzində +0,03%, 24 saat ərzində -0,79% və son 7 gündə isə +25,92% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

boris (BORIS) Bazar Məlumatları

$ 33,61K
$ 33,61K$ 33,61K

$ 33,61K
$ 33,61K$ 33,61K

999,90M
999,90M 999,90M

999.895.217,655314
999.895.217,655314 999.895.217,655314

boris üzrə cari Bazar Dəyəri $ 33,61K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BORIS üzrə dövriyyədə olan təklif 999,90M, ümumi təklif isə 999895217.655314 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 33,61K təşkil edir.

boris (BORIS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində boris / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə boris / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə boris / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə boris / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,79%
30 Gün$ 0-12,06%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

boris (BORIS) Nədir?

boris (BORIS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

boris Qiymət Proqnozu (USD)

boris (BORIS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? boris (BORIS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? boris üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

boris qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BORIS Aktivindən Yerli Valyutalara

boris (BORIS) Tokenomikası

boris (BORIS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BORIS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: boris (BORIS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü boris (BORIS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BORIS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BORIS / USD cari qiyməti nədir?
BORIS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
boris üçün bazar dəyəri nədir?
BORIS üçün bazar dəyəri $ 33,61K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BORIS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BORIS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,90M USD təşkil edir.
BORIS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BORIS ATH qiyməti olan 0,00108161 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BORIS qiyməti (ATL) nədir?
BORIS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BORIS ticarət həcmi nədir?
BORIS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BORIS bu il daha da yüksələcək?
BORIS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BORIS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:35:31 (UTC+8)

boris (BORIS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

