BITCOIN BOB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BITCOIN BOB Qiymət Məlumatları

BITCOIN BOB Rəsmi Veb-saytı

BITCOIN BOB Tokenomikası

BITCOIN BOB Qiymət Proqnozu

BOB Qiyməti (BITCOIN BOB)

Siyahıya alınmadı

1 BITCOIN BOB / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1,90%1D
mexc
USD
BOB (BITCOIN BOB) Canlı Qiymət Qrafiki
BOB (BITCOIN BOB) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,04%

-1,92%

+30,22%

+30,22%

BOB (BITCOIN BOB) canlı qiyməti --. BITCOIN BOB son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BITCOIN BOB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BITCOIN BOB son bir saat ərzində +1,04%, 24 saat ərzində -1,92% və son 7 gündə isə +30,22% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BOB (BITCOIN BOB) Bazar Məlumatları

$ 643,74K
$ 643,74K$ 643,74K

--
----

$ 643,74K
$ 643,74K$ 643,74K

21,00T
21,00T 21,00T

21.000.000.000.000,0
21.000.000.000.000,0 21.000.000.000.000,0

BOB üzrə cari Bazar Dəyəri $ 643,74K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BITCOIN BOB üzrə dövriyyədə olan təklif 21,00T, ümumi təklif isə 21000000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 643,74K təşkil edir.

BOB (BITCOIN BOB) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BOB / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə BOB / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə BOB / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə BOB / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,92%
30 Gün$ 0+93,69%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BOB (BITCOIN BOB) Nədir?

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

BOB (BITCOIN BOB) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

BOB Qiymət Proqnozu (USD)

BOB (BITCOIN BOB) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BOB (BITCOIN BOB) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BOB üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BOB qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BITCOIN BOB Aktivindən Yerli Valyutalara

BOB (BITCOIN BOB) Tokenomikası

BOB (BITCOIN BOB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BITCOIN BOB tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: BOB (BITCOIN BOB) Haqq;nda Suallar

Bugünkü BOB (BITCOIN BOB) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BITCOIN BOB qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BITCOIN BOB / USD cari qiyməti nədir?
BITCOIN BOB / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BOB üçün bazar dəyəri nədir?
BITCOIN BOB üçün bazar dəyəri $ 643,74K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BITCOIN BOB aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BITCOIN BOB aktivinin dövriyyədə olan təklifi 21,00T USD təşkil edir.
BITCOIN BOB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BITCOIN BOB ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BITCOIN BOB qiyməti (ATL) nədir?
BITCOIN BOB ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BITCOIN BOB ticarət həcmi nədir?
BITCOIN BOB üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BITCOIN BOB bu il daha da yüksələcək?
BITCOIN BOB bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BITCOIN BOB qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

