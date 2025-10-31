Bugünkü canlı BASEDD House qiyməti 0,00120911 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BASEDD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BASEDD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BASEDD House qiyməti 0,00120911 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BASEDD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BASEDD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BASEDD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BASEDD Qiymət Məlumatları

BASEDD Rəsmi Veb-saytı

BASEDD Tokenomikası

BASEDD Qiymət Proqnozu

BASEDD House Logosu

BASEDD House Qiyməti (BASEDD)

Siyahıya alınmadı

1 BASEDD / USD Canlı Qiyməti:

$0,001209
$0,001209$0,001209
+0,10%1D
mexc
USD
BASEDD House (BASEDD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:34:54 (UTC+8)

BASEDD House (BASEDD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0010932
$ 0,0010932$ 0,0010932
24 saat Aşağı
$ 0,00122728
$ 0,00122728$ 0,00122728
24 saat Yüksək

$ 0,0010932
$ 0,0010932$ 0,0010932

$ 0,00122728
$ 0,00122728$ 0,00122728

$ 0,00924382
$ 0,00924382$ 0,00924382

$ 0
$ 0$ 0

-0,96%

+0,94%

+9,06%

+9,06%

BASEDD House (BASEDD) canlı qiyməti $0,00120911. BASEDD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0010932 və ən yüksək $ 0,00122728 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BASEDD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00924382, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BASEDD son bir saat ərzində -0,96%, 24 saat ərzində +0,94% və son 7 gündə isə +9,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BASEDD House (BASEDD) Bazar Məlumatları

$ 1,21M
$ 1,21M$ 1,21M

--
----

$ 1,21M
$ 1,21M$ 1,21M

999,88M
999,88M 999,88M

999.878.909,138692
999.878.909,138692 999.878.909,138692

BASEDD House üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,21M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BASEDD üzrə dövriyyədə olan təklif 999,88M, ümumi təklif isə 999878909.138692 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,21M təşkil edir.

BASEDD House (BASEDD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BASEDD House / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə BASEDD House / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006831197.
Son 60 gündə BASEDD House / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005368736.
Son 90 gündə BASEDD House / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001110464980856192.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,94%
30 Gün$ -0,0006831197-56,49%
60 Gün$ -0,0005368736-44,40%
90 Gün$ +0,0001110464980856192+10,11%

BASEDD House (BASEDD) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

BASEDD House (BASEDD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

BASEDD House Qiymət Proqnozu (USD)

BASEDD House (BASEDD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BASEDD House (BASEDD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BASEDD House üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BASEDD House qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BASEDD Aktivindən Yerli Valyutalara

BASEDD House (BASEDD) Tokenomikası

BASEDD House (BASEDD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BASEDD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: BASEDD House (BASEDD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü BASEDD House (BASEDD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BASEDD qiyməti 0,00120911 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BASEDD / USD cari qiyməti nədir?
BASEDD / USD cari qiyməti $ 0,00120911 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BASEDD House üçün bazar dəyəri nədir?
BASEDD üçün bazar dəyəri $ 1,21M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BASEDD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BASEDD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,88M USD təşkil edir.
BASEDD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BASEDD ATH qiyməti olan 0,00924382 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BASEDD qiyməti (ATL) nədir?
BASEDD ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BASEDD ticarət həcmi nədir?
BASEDD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BASEDD bu il daha da yüksələcək?
BASEDD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BASEDD qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:34:54 (UTC+8)

BASEDD House (BASEDD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

