Bugünkü canlı Based Moron qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MORON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MORON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MORON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MORON Qiymət Məlumatları

MORON Rəsmi Veb-saytı

MORON Tokenomikası

MORON Qiymət Proqnozu

Based Moron Logosu

Based Moron Qiyməti (MORON)

Siyahıya alınmadı

1 MORON / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
Based Moron (MORON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:16:04 (UTC+8)

Based Moron (MORON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Based Moron (MORON) canlı qiyməti --. MORON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MORON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MORON son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Based Moron (MORON) Bazar Məlumatları

$ 12,95K
$ 12,95K$ 12,95K

--
----

$ 12,95K
$ 12,95K$ 12,95K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Based Moron üzrə cari Bazar Dəyəri $ 12,95K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MORON üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 12,95K təşkil edir.

Based Moron (MORON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Based Moron / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Based Moron / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Based Moron / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Based Moron / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-14,07%
60 Gün$ 0-15,13%
90 Gün$ 0--

Based Moron (MORON) Nədir?

Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.

From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.

$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.

Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”

This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Based Moron (MORON) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Based Moron Qiymət Proqnozu (USD)

Based Moron (MORON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Based Moron (MORON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Based Moron üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Based Moron qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MORON Aktivindən Yerli Valyutalara

Based Moron (MORON) Tokenomikası

Based Moron (MORON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MORON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Based Moron (MORON) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Based Moron (MORON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MORON qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MORON / USD cari qiyməti nədir?
MORON / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Based Moron üçün bazar dəyəri nədir?
MORON üçün bazar dəyəri $ 12,95K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MORON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MORON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
MORON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MORON ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MORON qiyməti (ATL) nədir?
MORON ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MORON ticarət həcmi nədir?
MORON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MORON bu il daha da yüksələcək?
MORON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MORON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:16:04 (UTC+8)

Based Moron (MORON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

