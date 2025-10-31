Bugünkü canlı Astera USD qiyməti 0,475909 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ASUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ASUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Astera USD qiyməti 0,475909 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ASUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ASUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ASUSD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ASUSD Qiymət Məlumatları

ASUSD Whitepaper

ASUSD Rəsmi Veb-saytı

ASUSD Tokenomikası

ASUSD Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Astera USD Logosu

Astera USD Qiyməti (ASUSD)

Siyahıya alınmadı

1 ASUSD / USD Canlı Qiyməti:

$0,475909
$0,475909$0,475909
-0,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Astera USD (ASUSD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:28:37 (UTC+8)

Astera USD (ASUSD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,475909
$ 0,475909$ 0,475909
24 saat Aşağı
$ 0,478548
$ 0,478548$ 0,478548
24 saat Yüksək

$ 0,475909
$ 0,475909$ 0,475909

$ 0,478548
$ 0,478548$ 0,478548

$ 2,0
$ 2,0$ 2,0

$ 0,475909
$ 0,475909$ 0,475909

-0,00%

-0,54%

-3,01%

-3,01%

Astera USD (ASUSD) canlı qiyməti $0,475909. ASUSD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,475909 və ən yüksək $ 0,478548 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ASUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,0, ən aşağı qiyməti isə $ 0,475909 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ASUSD son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində -0,54% və son 7 gündə isə -3,01% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Astera USD (ASUSD) Bazar Məlumatları

$ 5,71M
$ 5,71M$ 5,71M

--
----

$ 5,71M
$ 5,71M$ 5,71M

12,00M
12,00M 12,00M

12.000.000,0
12.000.000,0 12.000.000,0

Astera USD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,71M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ASUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 12,00M, ümumi təklif isə 12000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,71M təşkil edir.

Astera USD (ASUSD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Astera USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0025926655474442.
Son 30 gündə Astera USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,2493134960.
Son 60 gündə Astera USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,2500526778.
Son 90 gündə Astera USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,4983701403750456.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0025926655474442-0,54%
30 Gün$ -0,2493134960-52,38%
60 Gün$ -0,2500526778-52,54%
90 Gün$ -0,4983701403750456-51,15%

Astera USD (ASUSD) Nədir?

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Astera USD (ASUSD) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Astera USD Qiymət Proqnozu (USD)

Astera USD (ASUSD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Astera USD (ASUSD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Astera USD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Astera USD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ASUSD Aktivindən Yerli Valyutalara

Astera USD (ASUSD) Tokenomikası

Astera USD (ASUSD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ASUSD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Astera USD (ASUSD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Astera USD (ASUSD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ASUSD qiyməti 0,475909 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ASUSD / USD cari qiyməti nədir?
ASUSD / USD cari qiyməti $ 0,475909 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Astera USD üçün bazar dəyəri nədir?
ASUSD üçün bazar dəyəri $ 5,71M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ASUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ASUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 12,00M USD təşkil edir.
ASUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ASUSD ATH qiyməti olan 2,0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ASUSD qiyməti (ATL) nədir?
ASUSD ATL qiyməti olan 0,475909 USD dəyərinə endi.
ASUSD ticarət həcmi nədir?
ASUSD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ASUSD bu il daha da yüksələcək?
ASUSD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ASUSD qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:28:37 (UTC+8)

Astera USD (ASUSD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.777,00
$109.777,00$109.777,00

+1,92%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.861,20
$3.861,20$3.861,20

+2,31%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03030
$0,03030$0,03030

+20,95%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,31
$186,31$186,31

+0,66%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.861,20
$3.861,20$3.861,20

+2,31%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.777,00
$109.777,00$109.777,00

+1,92%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,31
$186,31$186,31

+0,66%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4827
$2,4827$2,4827

+1,17%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18519
$0,18519$0,18519

+2,50%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002930
$0,002930$0,002930

-41,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00920
$0,00920$0,00920

-8,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002723
$0,0002723$0,0002723

+335,68%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025336
$0,0025336$0,0025336

+2.715,11%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025336
$0,0025336$0,0025336

+2.715,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0862
$0,0862$0,0862

+2.593,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037999
$0,0000000000000000000000037999$0,0000000000000000000000037999

+659,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31161
$0,31161$0,31161

+151,11%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036043
$0,036043$0,036043

+93,57%