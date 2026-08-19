Bugünkü canlı Allbridge Zero qiyməti 0.04935334 USD təşkil edir.ABR0 bazar həddi 1,008,663 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ABR0 - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Allbridge Zero qiyməti 0.04935334 USD təşkil edir.ABR0 bazar həddi 1,008,663 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ABR0 - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı Allbridge Zero (ABR0) qiyməti son 24 saat ərzində olan 11.14% dəyişkənlik ilə $ 0.04935334 təşkil edir. Cari ABR0 - USD konvertasiya dərəcəsi ABR0 üzrə $ 0.04935334 təşkil edir.
Allbridge Zero hazırda $ 1,008,663 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 20.44M ABR0 dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində ABR0 bazar aktivliyini əks etdirən $ 0.04613889 (aşağı) və $ 0.052169 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 9.66, ən aşağı isə $ 0.00778054 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində ABR0 son bir saatda -- və son 7 gündə -6.79% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 260.82 səviyyəsinə çatıb.
Allbridge Zero (ABR0) Bazar Məlumatları
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
$ 260.82
$ 260.82$ 260.82
$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M
20.44M
20.44M 20.44M
97,650,072.1728323
97,650,072.1728323 97,650,072.1728323
Allbridge Zero üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1.01M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 260.82 təşkil edir. ABR0 üzrə dövriyyədə olan təklif 20.44M, ümumi təklif isə 97650072.1728323 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4.82M təşkil edir.
Allbridge Zero qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.04613889
$ 0.04613889$ 0.04613889
24 saat Aşağı
$ 0.052169
$ 0.052169$ 0.052169
24 saat Yüksək
$ 0.04613889
$ 0.04613889$ 0.04613889
$ 0.052169
$ 0.052169$ 0.052169
$ 9.66
$ 9.66$ 9.66
$ 0.00778054
$ 0.00778054$ 0.00778054
--
+11.14%
-6.79%
-6.79%
Allbridge Zero (ABR0) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində Allbridge Zero / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.00494606. Son 30 gündə Allbridge Zero / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0036331461. Son 60 gündə Allbridge Zero / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0045222416. Son 90 gündə Allbridge Zero / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.00000000106685599.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ +0.00494606
+11.14%
30 Gün
$ -0.0036331461
-7.36%
60 Gün
$ -0.0045222416
-9.16%
90 Gün
$ -0.00000000106685599
-0.00%
Allbridge Zero üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün Allbridge Zero (ABR0) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, ABR0 üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Allbridge Zero (ABR0) qiymət proqnozu
2040-cı ildə Allbridge Zero qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində Allbridge Zero qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Allbridge Zero Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə ABR0 qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Allbridge Zero Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 Allbridge Zero nə qədər olacaq?
Əgər Allbridge Zero illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial Allbridge Zero qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün Allbridge Zero nə qədərdir?
Bu gün Allbridge Zero qiyməti $ 0.04935334 təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də Allbridge Zero Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
Allbridge Zero davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, ABR0 investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində Allbridge Zero üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
$ 260.82 dəyərində Allbridge Zero son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə Allbridge Zero qiyməti nə qədərdir?
Canlı ABR0 qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son Allbridge Zero qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə ABR0 qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində Allbridge Zero qiymətinə nə təsir edir?
ABR0 qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
64,367.63
-0.73%
ETH
1,918.87
+0.08%
GOLD(XAUT)
4,350.54
-0.13%
USDC
1.00076
0.00%
SOL
77.24
+0.07%
MEXC-də ABR0 üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və ABR0/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz Allbridge Zero qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il Allbridge Zero qiyməti artacaq?
Allbridge Zero qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün Allbridge Zero (ABR0) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 17:56:06 (UTC+8)
Allbridge Zero (ABR0) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Allbridge Zero haqqında daha çox məlumat əldə edin
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.