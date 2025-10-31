Bugünkü canlı AIMX qiyməti 0,00039355 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIMX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIMX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AIMX qiyməti 0,00039355 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIMX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIMX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

1 AIMX / USD Canlı Qiyməti:

$0,00039562
-1,20%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
AIMX (AIMX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:22:45 (UTC+8)

AIMX (AIMX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00037556
24 saat Aşağı
$ 0,00040668
24 saat Yüksək

$ 0,00037556
$ 0,00040668
$ 0,02766477
$ 0,00031155
+0,13%

-1,79%

-6,90%

-6,90%

AIMX (AIMX) canlı qiyməti $0,00039355. AIMX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00037556 və ən yüksək $ 0,00040668 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AIMX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02766477, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00031155 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AIMX son bir saat ərzində +0,13%, 24 saat ərzində -1,79% və son 7 gündə isə -6,90% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AIMX (AIMX) Bazar Məlumatları

$ 155,32K
--
$ 231,41K
394,67M
588.000.000,0
AIMX üzrə cari Bazar Dəyəri $ 155,32K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AIMX üzrə dövriyyədə olan təklif 394,67M, ümumi təklif isə 588000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 231,41K təşkil edir.

AIMX (AIMX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində AIMX / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə AIMX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000277115.
Son 60 gündə AIMX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000995509.
Son 90 gündə AIMX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004031566635422048.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,79%
30 Gün$ -0,0000277115-7,04%
60 Gün$ -0,0000995509-25,29%
90 Gün$ -0,0004031566635422048-50,60%

AIMX (AIMX) Nədir?

Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world’s first medical metaverse and opens the world’s first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people.

The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

AIMX (AIMX) Mənbəyi

AIMX Qiymət Proqnozu (USD)

AIMX (AIMX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AIMX (AIMX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AIMX üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AIMX qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AIMX Aktivindən Yerli Valyutalara

AIMX (AIMX) Tokenomikası

AIMX (AIMX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AIMX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: AIMX (AIMX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü AIMX (AIMX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AIMX qiyməti 0,00039355 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AIMX / USD cari qiyməti nədir?
AIMX / USD cari qiyməti $ 0,00039355 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AIMX üçün bazar dəyəri nədir?
AIMX üçün bazar dəyəri $ 155,32K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AIMX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AIMX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 394,67M USD təşkil edir.
AIMX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AIMX ATH qiyməti olan 0,02766477 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AIMX qiyməti (ATL) nədir?
AIMX ATL qiyməti olan 0,00031155 USD dəyərinə endi.
AIMX ticarət həcmi nədir?
AIMX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AIMX bu il daha da yüksələcək?
AIMX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AIMX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:22:45 (UTC+8)

AIMX (AIMX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

