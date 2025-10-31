Bugünkü canlı AI Dev Agent qiyməti 0,00120237 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIDEV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIDEV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AI Dev Agent qiyməti 0,00120237 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIDEV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIDEV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AIDEV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AIDEV Qiymət Məlumatları

AIDEV Rəsmi Veb-saytı

AIDEV Tokenomikası

AIDEV Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

AI Dev Agent Logosu

AI Dev Agent Qiyməti (AIDEV)

Siyahıya alınmadı

1 AIDEV / USD Canlı Qiyməti:

$0,00120237
$0,00120237$0,00120237
-17,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
AI Dev Agent (AIDEV) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:22:09 (UTC+8)

AI Dev Agent (AIDEV) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00120302
$ 0,00120302$ 0,00120302
24 saat Aşağı
$ 0,00145127
$ 0,00145127$ 0,00145127
24 saat Yüksək

$ 0,00120302
$ 0,00120302$ 0,00120302

$ 0,00145127
$ 0,00145127$ 0,00145127

$ 0,00782371
$ 0,00782371$ 0,00782371

$ 0
$ 0$ 0

-0,06%

-17,15%

-12,05%

-12,05%

AI Dev Agent (AIDEV) canlı qiyməti $0,00120237. AIDEV son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00120302 və ən yüksək $ 0,00145127 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AIDEV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00782371, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AIDEV son bir saat ərzində -0,06%, 24 saat ərzində -17,15% və son 7 gündə isə -12,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AI Dev Agent (AIDEV) Bazar Məlumatları

$ 93,40K
$ 93,40K$ 93,40K

--
----

$ 480,95K
$ 480,95K$ 480,95K

77,68M
77,68M 77,68M

400.000.000,0
400.000.000,0 400.000.000,0

AI Dev Agent üzrə cari Bazar Dəyəri $ 93,40K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AIDEV üzrə dövriyyədə olan təklif 77,68M, ümumi təklif isə 400000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 480,95K təşkil edir.

AI Dev Agent (AIDEV) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində AI Dev Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00024889604484647.
Son 30 gündə AI Dev Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000648943.
Son 60 gündə AI Dev Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0082343355.
Son 90 gündə AI Dev Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0008445304520539186.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00024889604484647-17,15%
30 Gün$ +0,0000648943+5,40%
60 Gün$ +0,0082343355+684,84%
90 Gün$ +0,0008445304520539186+236,01%

AI Dev Agent (AIDEV) Nədir?

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

AI Dev Agent (AIDEV) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

AI Dev Agent Qiymət Proqnozu (USD)

AI Dev Agent (AIDEV) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AI Dev Agent (AIDEV) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AI Dev Agent üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AI Dev Agent qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AIDEV Aktivindən Yerli Valyutalara

AI Dev Agent (AIDEV) Tokenomikası

AI Dev Agent (AIDEV) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AIDEV tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: AI Dev Agent (AIDEV) Haqq;nda Suallar

Bugünkü AI Dev Agent (AIDEV) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AIDEV qiyməti 0,00120237 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AIDEV / USD cari qiyməti nədir?
AIDEV / USD cari qiyməti $ 0,00120237 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AI Dev Agent üçün bazar dəyəri nədir?
AIDEV üçün bazar dəyəri $ 93,40K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AIDEV aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AIDEV aktivinin dövriyyədə olan təklifi 77,68M USD təşkil edir.
AIDEV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AIDEV ATH qiyməti olan 0,00782371 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AIDEV qiyməti (ATL) nədir?
AIDEV ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
AIDEV ticarət həcmi nədir?
AIDEV üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AIDEV bu il daha da yüksələcək?
AIDEV bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AIDEV qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:22:09 (UTC+8)

AI Dev Agent (AIDEV) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.445,05
$109.445,05$109.445,05

+1,61%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.865,57
$3.865,57$3.865,57

+2,43%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03096
$0,03096$0,03096

+23,59%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,15
$186,15$186,15

+0,57%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.865,57
$3.865,57$3.865,57

+2,43%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.445,05
$109.445,05$109.445,05

+1,61%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,15
$186,15$186,15

+0,57%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4805
$2,4805$2,4805

+1,08%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18516
$0,18516$0,18516

+2,48%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002929
$0,002929$0,002929

-41,42%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00920
$0,00920$0,00920

-8,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002722
$0,0002722$0,0002722

+335,52%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025898
$0,0025898$0,0025898

+2.777,55%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025898
$0,0025898$0,0025898

+2.777,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0821
$0,0821$0,0821

+2.465,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000034992
$0,0000000000000000000000034992$0,0000000000000000000000034992

+599,84%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31890
$0,31890$0,31890

+156,99%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036282
$0,036282$0,036282

+94,85%