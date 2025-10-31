Bugünkü canlı Agent Daredevil qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DARE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DARE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Agent Daredevil qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DARE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DARE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Agent Daredevil Qiyməti (DARE)

$0,00032101
-8,50%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir.
Agent Daredevil (DARE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:21:32 (UTC+8)

Agent Daredevil (DARE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-1,90%

-7,31%

+101,44%

+101,44%

Agent Daredevil (DARE) canlı qiyməti --. DARE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DARE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DARE son bir saat ərzində -1,90%, 24 saat ərzində -7,31% və son 7 gündə isə +101,44% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Agent Daredevil (DARE) Bazar Məlumatları

$ 169,85K
--
$ 320,47K
530,00M
1.000.000.000,0
Agent Daredevil üzrə cari Bazar Dəyəri $ 169,85K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DARE üzrə dövriyyədə olan təklif 530,00M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 320,47K təşkil edir.

Agent Daredevil (DARE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Agent Daredevil / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Agent Daredevil / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Agent Daredevil / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Agent Daredevil / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-7,31%
30 Gün$ 0+67,27%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Agent Daredevil (DARE) Nədir?

Agent Daredevil is a commercial decentralized application (dApp) created to hyper-gamify brands and businesses through competitive gaming and sports. The platform is powered by an Agent Stack and NPC framework that enables intelligent analysis, autonomous escrow, and authentication. By combining gamification mechanics with AI-driven automation, Agent Daredevil provides tools for enhancing user engagement, securing digital interactions, and supporting scalable use cases for both enterprises and communities in the Web3 ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Agent Daredevil Qiymət Proqnozu (USD)

Agent Daredevil (DARE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Agent Daredevil (DARE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Agent Daredevil üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Agent Daredevil qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DARE Aktivindən Yerli Valyutalara

Agent Daredevil (DARE) Tokenomikası

Agent Daredevil (DARE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DARE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Agent Daredevil (DARE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Agent Daredevil (DARE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DARE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DARE / USD cari qiyməti nədir?
DARE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Agent Daredevil üçün bazar dəyəri nədir?
DARE üçün bazar dəyəri $ 169,85K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DARE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DARE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 530,00M USD təşkil edir.
DARE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DARE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DARE qiyməti (ATL) nədir?
DARE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DARE ticarət həcmi nədir?
DARE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DARE bu il daha da yüksələcək?
DARE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DARE qiymət proqnozuna baxın.
Agent Daredevil (DARE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

