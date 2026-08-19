Bugünkü canlı Dotcom qiyməti -- AZN təşkil edir.Y2K bazar həddi -- AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində Y2K - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Dotcom qiyməti -- AZN təşkil edir.Y2K bazar həddi -- AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində Y2K - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı Dotcom (Y2K) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0.00% dəyişkənlik ilə -- təşkil edir. Cari Y2K - AZN konvertasiya dərəcəsi Y2K üzrə -- təşkil edir.
Dotcom hazırda -- bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və -- Y2K dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində Y2K bazar aktivliyini əks etdirən -- (aşağı) və -- (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi --, ən aşağı isə -- təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində Y2K son bir saatda -- və son 7 gündə -- hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.
Dotcom (Y2K) Bazar Məlumatları
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Dotcom üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. Y2K üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.
Dotcom qiymət tarixçəsi AZN
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
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Dotcom (Y2K) Qiymət Tarixçəsi AZN
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Dotcom qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
Dövr
Dəyişiklik (AZN)
Dəyişiklik (%)
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Bugünkü Dotcom Qiymət Dəyişikliyi
Bu gün Y2K -- (--) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Dotcom 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi
Son 30 gündə qiymət -- (--) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Dotcom 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi
Baxış 60 günə genişləndirildikdə Y2K -- (--) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
Dotcom 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi
90 günlük trendə baxdıqda qiymət -- (--) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
Dotcom üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün Dotcom (Y2K) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, Y2K üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Dotcom (Y2K) qiymət proqnozu
2040-cı ildə Dotcom qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.
MEXC alətləri Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində Dotcom qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Dotcom Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə Y2K qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Dotcom Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 Dotcom nə qədər olacaq?
Əgər Dotcom illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial Dotcom qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün Dotcom nə qədərdir?
Bu gün Dotcom qiyməti -- təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də Dotcom Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
Dotcom davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, Y2K investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində Dotcom üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
-- dəyərində Dotcom son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə Dotcom qiyməti nə qədərdir?
Canlı Y2K qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son Dotcom qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə Y2K qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində Dotcom qiymətinə nə təsir edir?
Y2K qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
64,393.66
-0.69%
ETH
1,922.39
+0.26%
GOLD(XAUT)
4,346.57
-0.22%
USDC
1.00076
0.00%
SOL
77.35
+0.22%
MEXC-də Y2K üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və Y2K/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz Dotcom qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il Dotcom qiyməti artacaq?
Dotcom qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün Dotcom (Y2K) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 17:29:45 (UTC+8)
Dotcom (Y2K) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
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