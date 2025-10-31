Bugünkü canlı TOWER Ecosystem qiyməti 0.0009274 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TOWER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TOWER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı TOWER Ecosystem qiyməti 0.0009274 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TOWER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TOWER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TOWER Ecosystem Logosu

TOWER Ecosystem qiyməti(TOWER)

1 TOWER / USD Canlı Qiyməti:

$0,0009269
$0,0009269$0,0009269
+2,23%1D
USD
TOWER Ecosystem (TOWER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:01:50 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0008753
$ 0,0008753$ 0,0008753
24 saat Aşağı
$ 0,0009475
$ 0,0009475$ 0,0009475
24 saat Yüksək

$ 0,0008753
$ 0,0008753$ 0,0008753

$ 0,0009475
$ 0,0009475$ 0,0009475

--
----

--
----

+0,52%

+2,23%

-0,91%

-0,91%

TOWER Ecosystem (TOWER) canlı qiyməti $ 0,0009274. TOWER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0008753 və ən yüksək $ 0,0009475 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TOWER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TOWER son bir saat ərzində +0,52%, 24 saat ərzində +2,23% və son 7 gündə isə -0,91% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

TOWER Ecosystem (TOWER) Bazar Məlumatları

--
----

$ 80,70K
$ 80,70K$ 80,70K

$ 9,27M
$ 9,27M$ 9,27M

--
----

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

BASE

TOWER Ecosystem üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 80,70K təşkil edir. TOWER üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,27M təşkil edir.

TOWER Ecosystem (TOWER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün TOWER Ecosystem qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,000020219+2,23%
30 Gün$ -0,0000381-3,95%
60 Gün$ -0,0006694-41,93%
90 Gün$ +0,0004554+96,48%
Bugünkü TOWER Ecosystem Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TOWER $ +0,000020219 (+2,23%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

TOWER Ecosystem 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0000381 (-3,95%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

TOWER Ecosystem 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TOWER $ -0,0006694 (-41,93%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

TOWER Ecosystem 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0004554 (+96,48%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

TOWER Ecosystem (TOWER) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi TOWER Ecosystem Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

TOWER Ecosystem (TOWER) Nədir?

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC TOWER Ecosystem investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TOWER steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə TOWER Ecosystem haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız TOWER Ecosystem satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

TOWER Ecosystem Qiymət Proqnozu (USD)

TOWER Ecosystem (TOWER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? TOWER Ecosystem (TOWER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? TOWER Ecosystem üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

TOWER Ecosystem qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomikası

TOWER Ecosystem (TOWER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TOWER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

TOWER Ecosystem (TOWER) necə alınır?

Necə TOWER Ecosystem alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım TOWER Ecosystem Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TOWER Aktivindən Yerli Valyutalara

TOWER Ecosystem Mənbəyi

TOWER Ecosystem haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi TOWER Ecosystem Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: TOWER Ecosystem Haqqında Digər Suallar

Bugünkü TOWER Ecosystem (TOWER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TOWER qiyməti 0,0009274 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TOWER / USD cari qiyməti nədir?
TOWER / USD cari qiyməti $ 0,0009274 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
TOWER Ecosystem üçün bazar dəyəri nədir?
TOWER üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TOWER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TOWER aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
TOWER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TOWER ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TOWER qiyməti (ATL) nədir?
TOWER ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
TOWER ticarət həcmi nədir?
TOWER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 80,70K USD.
TOWER bu il daha da yüksələcək?
TOWER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TOWER qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:01:50 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

TOWER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TOWER
TOWER
USD
USD

1 TOWER = 0,0009274 USD

TOWER Ticarəti Edin

TOWER/USDT
$0,0009269
$0,0009269$0,0009269
+2,22%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

