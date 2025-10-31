Bugünkü canlı LightningBitcoin qiyməti 0.04915 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LBTC1 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LBTC1 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı LightningBitcoin qiyməti 0.04915 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LBTC1 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LBTC1 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LBTC1 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LBTC1 Qiymət Məlumatları

LBTC1 Whitepaper

LBTC1 Rəsmi Veb-saytı

LBTC1 Tokenomikası

LBTC1 Qiymət Proqnozu

LBTC1 Qiymət Tarixçəsi

LBTC1 Alış Bələdçisi

LBTC1 / Fiat Valyuta Çevirən

LightningBitcoin Logosu

LightningBitcoin qiyməti(LBTC1)

1 LBTC1 / USD Canlı Qiyməti:

$0,04905
$0,04905$0,04905
+0,36%1D
USD
LightningBitcoin (LBTC1) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:37:18 (UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC1) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,04843
$ 0,04843$ 0,04843
24 saat Aşağı
$ 0,05839
$ 0,05839$ 0,05839
24 saat Yüksək

$ 0,04843
$ 0,04843$ 0,04843

$ 0,05839
$ 0,05839$ 0,05839

$ 1.037,530029296875
$ 1.037,530029296875$ 1.037,530029296875

$ 0,05135513457072038
$ 0,05135513457072038$ 0,05135513457072038

+0,42%

+0,36%

+0,12%

+0,12%

LightningBitcoin (LBTC1) canlı qiyməti $ 0,04915. LBTC1 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,04843 və ən yüksək $ 0,05839 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LBTC1 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1.037,530029296875, ən aşağı qiyməti isə $ 0,05135513457072038 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LBTC1 son bir saat ərzində +0,42%, 24 saat ərzində +0,36% və son 7 gündə isə +0,12% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

LightningBitcoin (LBTC1) Bazar Məlumatları

No.6902

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 55,96K
$ 55,96K$ 55,96K

$ 366,95K
$ 366,95K$ 366,95K

0,00
0,00 0,00

7.465.926
7.465.926 7.465.926

7.465.926
7.465.926 7.465.926

0,00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

LightningBitcoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 55,96K təşkil edir. LBTC1 üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 7465926 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 366,95K təşkil edir.

LightningBitcoin (LBTC1) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün LightningBitcoin qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0001759+0,36%
30 Gün$ -0,01663-25,29%
60 Gün$ -0,00918-15,74%
90 Gün$ -0,02154-30,48%
Bugünkü LightningBitcoin Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LBTC1 $ +0,0001759 (+0,36%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

LightningBitcoin 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,01663 (-25,29%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

LightningBitcoin 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LBTC1 $ -0,00918 (-15,74%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

LightningBitcoin 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,02154 (-30,48%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

LightningBitcoin (LBTC1) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi LightningBitcoin Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

LightningBitcoin (LBTC1) Nədir?

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC LightningBitcoin investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- LBTC1 steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə LightningBitcoin haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız LightningBitcoin satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

LightningBitcoin Qiymət Proqnozu (USD)

LightningBitcoin (LBTC1) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? LightningBitcoin (LBTC1) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? LightningBitcoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

LightningBitcoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LightningBitcoin (LBTC1) Tokenomikası

LightningBitcoin (LBTC1) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LBTC1 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

LightningBitcoin (LBTC1) necə alınır?

Necə LightningBitcoin alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım LightningBitcoin Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

LBTC1 Aktivindən Yerli Valyutalara

LightningBitcoin Mənbəyi

LightningBitcoin haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi LightningBitcoin Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: LightningBitcoin Haqqında Digər Suallar

Bugünkü LightningBitcoin (LBTC1) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LBTC1 qiyməti 0,04915 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LBTC1 / USD cari qiyməti nədir?
LBTC1 / USD cari qiyməti $ 0,04915 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
LightningBitcoin üçün bazar dəyəri nədir?
LBTC1 üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LBTC1 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LBTC1 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
LBTC1 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LBTC1 ATH qiyməti olan 1.037,530029296875 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LBTC1 qiyməti (ATL) nədir?
LBTC1 ATL qiyməti olan 0,05135513457072038 USD dəyərinə endi.
LBTC1 ticarət həcmi nədir?
LBTC1 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 55,96K USD.
LBTC1 bu il daha da yüksələcək?
LBTC1 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LBTC1 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:37:18 (UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC1) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

