Bugünkü canlı 1DEV qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 1DEV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 1DEV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı 1DEV qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 1DEV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 1DEV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

1DEV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

1DEV Qiymət Məlumatları

1DEV Whitepaper

1DEV Rəsmi Veb-saytı

1DEV Tokenomikası

1DEV Qiymət Proqnozu

1DEV Logosu

1DEV Qiyməti (1DEV)

Siyahıya alınmadı

1 1DEV / USD Canlı Qiyməti:

$0,00023125
$0,00023125$0,00023125
-12,00%1D
mexc
USD
1DEV (1DEV) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 11:24:42 (UTC+8)

1DEV (1DEV) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,07%

-12,01%

+28,27%

+28,27%

1DEV (1DEV) canlı qiyməti --. 1DEV son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. 1DEV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, 1DEV son bir saat ərzində +0,07%, 24 saat ərzində -12,01% və son 7 gündə isə +28,27% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

1DEV (1DEV) Bazar Məlumatları

$ 196,56K
$ 196,56K$ 196,56K

--
----

$ 231,24K
$ 231,24K$ 231,24K

849,96M
849,96M 849,96M

999.957.587,649775
999.957.587,649775 999.957.587,649775

1DEV üzrə cari Bazar Dəyəri $ 196,56K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. 1DEV üzrə dövriyyədə olan təklif 849,96M, ümumi təklif isə 999957587.649775 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 231,24K təşkil edir.

1DEV (1DEV) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində 1DEV / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə 1DEV / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə 1DEV / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə 1DEV / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-12,01%
30 Gün$ 0-9,56%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

1DEV (1DEV) Nədir?

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

1DEV (1DEV) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

1DEV Qiymət Proqnozu (USD)

1DEV (1DEV) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? 1DEV (1DEV) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? 1DEV üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

1DEV qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

1DEV Aktivindən Yerli Valyutalara

1DEV (1DEV) Tokenomikası

1DEV (1DEV) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. 1DEV tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: 1DEV (1DEV) Haqq;nda Suallar

Bugünkü 1DEV (1DEV) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı 1DEV qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
1DEV / USD cari qiyməti nədir?
1DEV / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
1DEV üçün bazar dəyəri nədir?
1DEV üçün bazar dəyəri $ 196,56K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
1DEV aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
1DEV aktivinin dövriyyədə olan təklifi 849,96M USD təşkil edir.
1DEV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
1DEV ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı 1DEV qiyməti (ATL) nədir?
1DEV ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
1DEV ticarət həcmi nədir?
1DEV üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
1DEV bu il daha da yüksələcək?
1DEV bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün 1DEV qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

