Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

SıralamaNo.541

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi6,153,277,881.478617

Maksimum Təklif8,999,999,999

Ümumi Təchizat8,445,508,044.849034

Dövriyyə Faizi0.6836%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.77148755,2021-03-21

Ən Aşağı Qiymət0.00782829519798381,2025-04-06

İctimai BlokçeynXYM

