Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

SıralamaNo.1828

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)22.00%

Dövriyyə Təklifi5,026,072.02998927

Maksimum Təklif10,000,000

Ümumi Təchizat7,638,124.86998927

Dövriyyə Faizi0.5026%

Buraxılış Tarixi2020-09-15 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi140.806207937,2020-09-16

Ən Aşağı Qiymət0.20184338164159354,2025-05-25

İctimai BlokçeynONT

