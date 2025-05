VR

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

SıralamaNo.870

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.08%

Dövriyyə Təklifi6,346,850,908.954846

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat16,800,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.7117743741671182,2021-12-02

Ən Aşağı Qiymət0.002792378609687169,2025-05-06

İctimai BlokçeynETH

