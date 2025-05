VIRTUAL

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

SıralamaNo.59

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0004%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)94.48%

Dövriyyə Təklifi654,593,349.7088193

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.6545%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi5.0709119422827476,2025-01-02

Ən Aşağı Qiymət0.007604929689950013,2024-01-23

İctimai BlokçeynBASE

