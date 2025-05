UPC

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

SıralamaNo.214

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.97%

Dövriyyə Təklifi90,007,950.6

Maksimum Təklif780,000,000

Ümumi Təchizat780,000,000

Dövriyyə Faizi0.1153%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi5.366687357333415,2025-03-24

Ən Aşağı Qiymət1.0490959955718784,2023-12-11

İctimai BlokçeynETH

