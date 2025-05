TON

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

AdTON

SıralamaNo.20

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0021%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)6.62%

Dövriyyə Təklifi2,491,523,630.9474907

Maksimum Təklif∞

Ümumi Təchizat5,131,008,691.58722

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi8.235022765920782,2024-06-15

Ən Aşağı Qiymət0.39061681567469,2021-09-20

İctimai BlokçeynTONCOIN

TəqdimatApart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.