Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.

SıralamaNo.1550

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi665,844,088

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.6658%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.48655235282912385,2024-02-22

Ən Aşağı Qiymət0.003464445899833761,2025-04-22

İctimai BlokçeynEGLD

