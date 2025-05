SWAP

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

SıralamaNo.1133

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.45%

Dövriyyə Təklifi99,995,164

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat99,995,164.26708125

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2020-07-10 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi5.02240699,2021-04-16

Ən Aşağı Qiymət0.0125283595814,2020-07-13

İctimai BlokçeynETH

