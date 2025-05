SUNDOG

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

SıralamaNo.465

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.97%

Dövriyyə Təklifi997,420,606

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.9974%

Buraxılış Tarixi2024-08-15 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.37780649048689074,2024-09-27

Ən Aşağı Qiymət0.027142132435398873,2025-02-03

İctimai BlokçeynTRX

