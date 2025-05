STRM

StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

AdSTRM

SıralamaNo.1674

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi1,492,629,682

Maksimum Təklif3,041,407,378.956867

Ümumi Təchizat3,041,407,378.956867

Dövriyyə Faizi0.4907%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.29833616488197456,2022-05-06

Ən Aşağı Qiymət0.000502346011046426,2024-12-16

İctimai BlokçeynBSC

TəqdimatStreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.